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моб.: 095-225-41-92

КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба:

20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»:

6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»:

6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

КП «Павлоградтепло-

енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»:

6-45-54 - цілодобово;

4-61-13

КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр

0 800 506 800

ДТЕК«Дніпрообленерго»:

0 800 500 444,

0 800 301 220

Центральна енерго-

компанія: 21-50-13

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104

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КАК ВЫБРАТЬ КЛУБНИКУ БЕЗ НИТРАТОВ?

Как же за зиму мы соскучились за свежими фруктами, ягодами и овощами. Устоять перед ранней клубникой просто невозможною устоять. Важно выбирать ягоду, выращенную в натуральных условиях и без использования нитратов.



Как выбрать клубнику без нитратов?



Обращаем внимание на цвет. Естественный цвет клубники – ярко-красный. Он говорит о том, что ягода была выращена без использования нитратов. Если же цвет темно-красный, скорее всего ягода «напичкана». Если у клубники зеленый кончик, это означает, что она еще не успела доспеть. Как же за зиму мы соскучились за свежими фруктами, ягодами и овощами. Устоять перед ранней клубникой просто невозможною устоять. Важно выбирать ягоду, выращенную в натуральных условиях и без использования нитратов.Естественный цвет клубники – ярко-красный. Он говорит о том, что ягода была выращена без использования нитратов. Если же цвет темно-красный, скорее всего ягода «напичкана». Если у клубники зеленый кончик, это означает, что она еще не успела доспеть. подробнее