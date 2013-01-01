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Праздники Украины 2017
12 мая - Всемирный день медицинских сестер
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15 мая - Международный день защиты климата
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17 мая - Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией
17 мая - День пульмонолога
18 мая - День борьбы за права крымскотатарского народа
18 мая - День вышиванки
18 мая - День скорби и памяти жертв депортации крымскотатарского народа
18 мая - Международный день музеев
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20 мая - Всемирный день метролога
20 мая - Всемирный день травматолога
20 мая - День Европы в Украине
20 мая - День банковских работников Украины
20 мая - День науки в Украине
Аварійні служби міста
Диспетчерські та аварійні служби міста
Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово
моб.: 095-225-41-92
КП «ПЖС»:
Дільниця № 1: 6-43-92
Дільниця № 2: 20-76-50
Аварійна служба:
20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово
ПП «К-П-1»:
6-33-33 - цілодобово
КП «Павлоград-Світло»:
6-40-07
КП «Павлоградводо-
канал»: 20-20-44 - цілодобово
КП «Павлоградтепло-
енерго»: 4-27-93 - цілодобово
КП «Затишне місто»:
6-45-54 - цілодобово;
4-61-13
КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр
0 800 506 800
ДТЕК«Дніпрообленерго»:
0 800 500 444,
0 800 301 220
Центральна енерго-
компанія: 21-50-13
ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104
Пожежна частина: 101
Відділ поліції: 102
Швидка допомога: 103
КАК ВЫБРАТЬ КЛУБНИКУ БЕЗ НИТРАТОВ?
Как же за зиму мы соскучились за свежими фруктами, ягодами и овощами. Устоять перед ранней клубникой просто невозможною устоять. Важно выбирать ягоду, выращенную в натуральных условиях и без использования нитратов.
Как выбрать клубнику без нитратов?
Обращаем внимание на цвет. Естественный цвет клубники – ярко-красный. Он говорит о том, что ягода была выращена без использования нитратов. Если же цвет темно-красный, скорее всего ягода «напичкана». Если у клубники зеленый кончик, это означает, что она еще не успела доспеть. подробнее
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