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7 мая - День радио

8 мая - День памяти и примирения в Украине

8 мая - Международный день Красного Креста и Красного Полумесяца

9 мая - 72-я годовщина Победы над нацизмом во Второй мировой войне

12 мая - Всемирный день медицинских сестер

12 мая - Украина стала членом ЮНЕСКО

13 мая - Всемирный день мигрирующих птиц

14 мая - День матери в Украине

15 мая - Международный день защиты климата

15 мая - Международный день семьи

17 мая - Всемирный день информационного сообщества

17 мая - Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией

17 мая - День пульмонолога Аварійні служби міста Диспетчерські та аварійні служби міста



Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово

моб.: 095-225-41-92

КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба:

20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»:

6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»:

6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

КП «Павлоградтепло-

енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»:

6-45-54 - цілодобово;

4-61-13

КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр

0 800 506 800

ДТЕК«Дніпрообленерго»:

0 800 500 444,

0 800 301 220

Центральна енерго-

компанія: 21-50-13

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104

Пожежна частина: 101

Відділ поліції: 102

Швидка допомога: 103

До уваги фізичних осіб-підприємців!

Щодо набуття страхового стажу!



Згідно із законодавчими змінами з 01.01.2017 фізичні особи-підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, та віднесені до першої групи платників єдиного податку, визначених у підпункті 1 пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу України, мають право сплачувати єдиний внесок у сумі не менше за 0,5 мінімального страхового внеску, тобто 352 грн.



Разом з тим, відповідно до статті 24 Закону України від 09 липня 2003 року № 1058-ІУ „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, страховий стаж – це період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок (з 01.01.2017 єдиний соціальний внесок 704 грн). Щодо набуття страхового стажу!Згідно із законодавчими змінами з 01.01.2017 фізичні особи-підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, та віднесені до першої групи платників єдиного податку, визначених у підпункті 1 пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу України, мають право сплачувати єдиний внесок у сумі не менше за 0,5 мінімального страхового внеску, тобто 352 грн.Разом з тим, відповідно до статті 24 Закону України від 09 липня 2003 року № 1058-ІУ „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, страховий стаж – це період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок (з 01.01.2017 єдиний соціальний внесок 704 грн). подробнее