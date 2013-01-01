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17 мая - День пульмонолога Аварійні служби міста Диспетчерські та аварійні служби міста



Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово

моб.: 095-225-41-92

КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба:

20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»:

6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»:

6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

КП «Павлоградтепло-

енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»:

6-45-54 - цілодобово;

4-61-13

КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр

0 800 506 800

ДТЕК«Дніпрообленерго»:

0 800 500 444,

0 800 301 220

Центральна енерго-

компанія: 21-50-13

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104

Пожежна частина: 101

Відділ поліції: 102

Швидка допомога: 103

В місті Павлоград розпочалися заходи до Дня Перемоги

Вже кілька років поспіль цикл урочистих заходів до Дня Перемоги розпочинається з мітингів на міських братських кладовищах, в яких приймають участь керівники міста, депутати, ветерани, представники громадськості, молодь.



На території міста Павлоград знаходяться 14 військових захоронень часів Другої Світової війни. Сьогодні, 5 травня відбулися мітинги на воїнських меморіалах на станції «Павлоград-2», на мікрорайонах ПМЗ та ім. 18 Вересня, на яких були присутні міський голова А.О. Вершина та депутат Дніропетровської облради М.С. Панамарчук, депутати міської ради. Вже кілька років поспіль цикл урочистих заходів до Дня Перемоги розпочинається з мітингів на міських братських кладовищах, в яких приймають участь керівники міста, депутати, ветерани, представники громадськості, молодь.На території міста Павлоград знаходяться 14 військових захоронень часів Другої Світової війни. Сьогодні, 5 травня відбулися мітинги на воїнських меморіалах на станції «Павлоград-2», на мікрорайонах ПМЗ та ім. 18 Вересня, на яких були присутні міський голова А.О. Вершина та депутат Дніропетровської облради М.С. Панамарчук, депутати міської ради. подробнее