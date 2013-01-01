Главное меню Главная Свяжитесь с нами Знакомства Астропрогноз Гороскоп Погода Телепрограмма Гостевая книга Податкова адміністрація Реклама Курсы валют Праздники Украины 2017 29 апреля - День памяти всех жертв применения химического оружия

29 апреля - Международный день танца

30 апреля - Всемирный день породненных городов

30 апреля - Международный день джаза

1, 2 мая - Праздник Весны и Труда и Международный день солидарности трудящихся

2 мая - Всемирный день тунца

3 мая - Всемирный день свободы прессы

3 мая - День Солнца

3 мая - День кондитера

5 мая - Всемирный день акушерки

5 мая - Международный день борьбы за права инвалидов

6 мая - Международный день астрономии

7 мая - День радио

8 мая - День памяти и примирения в Украине

8 мая - Международный день Красного Креста и Красного Полумесяца

9 мая - 72-я годовщина Победы над нацизмом во Второй мировой войне

12 мая - Всемирный день медицинских сестер

12 мая - Украина стала членом ЮНЕСКО

13 мая - Всемирный день мигрирующих птиц

14 мая - День матери в Украине Аварійні служби міста Диспетчерські та аварійні служби міста



Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово

моб.: 095-225-41-92

КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба:

20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»:

6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»:

6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

КП «Павлоградтепло-

енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»:

6-45-54 - цілодобово;

4-61-13

КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр

0 800 506 800

ДТЕК«Дніпрообленерго»:

0 800 500 444,

0 800 301 220

Центральна енерго-

компанія: 21-50-13

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104

Пожежна частина: 101

Відділ поліції: 102

Швидка допомога: 103

Шановні павлоградці!

Від щирого серця вітаю вас із Днем міжнародної солідарності трудящих!



Традиція відзначення цього свята в Україні, як і в решті країн Європи, має столітню історію. 1 Травня об’єднує не тільки українців, а й людей по всій Землі, мрія яких - жити в мирному суспільстві і працювати задля свого добробуту та добробуту своєї країни.



Праця єднає людей різних поколінь і поглядів. В першотравневі дні ми традиційно, з вдячністю вшановуємо людей праці - перш за все сивочолих ветеранів, які протягом багатьох років примножували національне багатство, а також людей середнього покоління, молодь, яка тільки починає трудове життя.



Кожен житель нашого міста своєю працею, прагненням до кращого створює основу для позитивних змін, співзвучних вимогам часу, сприяє розвитку та процвітанню Павлограда. Від щирого серця вітаю вас із Днем міжнародної солідарності трудящих!Традиція відзначення цього свята в Україні, як і в решті країн Європи, має столітню історію. 1 Травня об’єднує не тільки українців, а й людей по всій Землі, мрія яких - жити в мирному суспільстві і працювати задля свого добробуту та добробуту своєї країни.Праця єднає людей різних поколінь і поглядів. В першотравневі дні ми традиційно, з вдячністю вшановуємо людей праці - перш за все сивочолих ветеранів, які протягом багатьох років примножували національне багатство, а також людей середнього покоління, молодь, яка тільки починає трудове життя.Кожен житель нашого міста своєю працею, прагненням до кращого створює основу для позитивних змін, співзвучних вимогам часу, сприяє розвитку та процвітанню Павлограда. подробнее