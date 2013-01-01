Главное меню Главная Свяжитесь с нами Знакомства Астропрогноз Гороскоп Погода Телепрограмма Гостевая книга Податкова адміністрація Реклама Курсы валют Праздники Украины 2017 29 апреля - День памяти всех жертв применения химического оружия

29 апреля - Международный день танца

30 апреля - Всемирный день породненных городов

30 апреля - Международный день джаза

1, 2 мая - Праздник Весны и Труда и Международный день солидарности трудящихся

2 мая - Всемирный день тунца

3 мая - Всемирный день свободы прессы

3 мая - День Солнца

3 мая - День кондитера

5 мая - Всемирный день акушерки

5 мая - Международный день борьбы за права инвалидов

6 мая - Международный день астрономии

7 мая - День радио

8 мая - День памяти и примирения в Украине

8 мая - Международный день Красного Креста и Красного Полумесяца

9 мая - 72-я годовщина Победы над нацизмом во Второй мировой войне

12 мая - Всемирный день медицинских сестер

12 мая - Украина стала членом ЮНЕСКО

13 мая - Всемирный день мигрирующих птиц

14 мая - День матери в Украине Аварійні служби міста Диспетчерські та аварійні служби міста



Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово

моб.: 095-225-41-92

КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба:

20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»:

6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»:

6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

КП «Павлоградтепло-

енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»:

6-45-54 - цілодобово;

4-61-13

КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр

0 800 506 800

ДТЕК«Дніпрообленерго»:

0 800 500 444,

0 800 301 220

Центральна енерго-

компанія: 21-50-13

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104

Пожежна частина: 101

Відділ поліції: 102

Швидка допомога: 103

Навчіться жити з цукровим діабетом

У квітні 2017 року на базі КЗ «Павлоградська міська лікарні № 4» ДОР» було проведено третє заняття «Школи цукрового діабету», присвячене ускладненням цієї хронічної хвороби, таким як ураження очей, нирок, серцево-судинної та нервової систем.



Головний міський позаштатний спеціаліст з ендокринології, лікар-ендокринолог м/л № 4, Геращенко Ольга Іванівна, розповіла про причини, що є пусковими у розвитку захворювання, на які симптоми слід звернути увагу, які існують методи лікування цукрового діабету та його ускладнень.



Хірург м/л № 4 Андрій Бакарєв розповів, що особливу увагу слід приділяти догляду за стопами. Такі прості методи профілактики як огляд кожного дня, миття у теплій воді, змащування кремом сухої шкіри, правильне зрізання нігтів, носіння зручного взуття можуть попередити грізні ускладнення цукрового діабету (діабетична стопа та гангрена). У квітні 2017 року на базі КЗ «Павлоградська міська лікарні № 4» ДОР» було проведено третє заняття «Школи цукрового діабету», присвячене ускладненням цієї хронічної хвороби, таким як ураження очей, нирок, серцево-судинної та нервової систем.Головний міський позаштатний спеціаліст з ендокринології, лікар-ендокринолог м/л № 4, Геращенко Ольга Іванівна, розповіла про причини, що є пусковими у розвитку захворювання, на які симптоми слід звернути увагу, які існують методи лікування цукрового діабету та його ускладнень.Хірург м/л № 4 Андрій Бакарєв розповів, що особливу увагу слід приділяти догляду за стопами. Такі прості методи профілактики як огляд кожного дня, миття у теплій воді, змащування кремом сухої шкіри, правильне зрізання нігтів, носіння зручного взуття можуть попередити грізні ускладнення цукрового діабету (діабетична стопа та гангрена). подробнее