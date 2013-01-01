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Праздники Украины 2017
29 апреля - День памяти всех жертв применения химического оружия
29 апреля - Международный день танца
30 апреля - Всемирный день породненных городов
30 апреля - Международный день джаза
1, 2 мая - Праздник Весны и Труда и Международный день солидарности трудящихся
2 мая - Всемирный день тунца
3 мая - Всемирный день свободы прессы
3 мая - День Солнца
3 мая - День кондитера
5 мая - Всемирный день акушерки
5 мая - Международный день борьбы за права инвалидов
6 мая - Международный день астрономии
7 мая - День радио
8 мая - День памяти и примирения в Украине
8 мая - Международный день Красного Креста и Красного Полумесяца
9 мая - 72-я годовщина Победы над нацизмом во Второй мировой войне
12 мая - Всемирный день медицинских сестер
12 мая - Украина стала членом ЮНЕСКО
13 мая - Всемирный день мигрирующих птиц
14 мая - День матери в Украине
 
 
Аварійні служби міста
Диспетчерські та аварійні служби міста

Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово
моб.: 095-225-41-92
КП «ПЖС»:
Дільниця № 1: 6-43-92
Дільниця № 2: 20-76-50
Аварійна служба:
20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово
ПП «К-П-1»:
6-33-33 - цілодобово
КП «Павлоград-Світло»:
6-40-07
КП «Павлоградводо-
канал»: 20-20-44 - цілодобово
КП «Павлоградтепло-
енерго»: 4-27-93 - цілодобово
КП «Затишне місто»:
6-45-54 - цілодобово;
4-61-13
КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр
0 800 506 800
ДТЕК«Дніпрообленерго»:
0 800 500 444,
0 800 301 220
Центральна енерго-
компанія: 21-50-13
ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104
Пожежна частина: 101
Відділ поліції: 102
Швидка допомога: 103
 
 
Вакцинация: за или против?
Дата: 28 Апрель 2017  

Вакцинация – это одно из величайших достижений человечества в области медицины.

Общеизвестно, что профилактика заболеваний намного проще и доступнее, чем последующее их лечение.

Благодаря вакцинации:
- искоренена натуральная оспа;
- ликвидирован полиомиелит в Северной и Южной Америке, Европе, Восточной Азии и Тихоокеании;
- корь в Северной и Южной Америке, большей части Европы стала контролируемой медицинскими работниками инфекцией;
- значительно снизилась заболеваемость дифтерией, коклюшем, столбняком, раком печени, который вызывается вирусом гепатита В;
- предотвращается около трёх миллионов детских смертей ежегодно, и что особенно важно более 750 тысяч малышей избегают инвалидного кресла. подробнее
 
 
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