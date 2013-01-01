Главное меню Главная Свяжитесь с нами Знакомства Астропрогноз Гороскоп Погода Телепрограмма Гостевая книга Податкова адміністрація Реклама Курсы валют Праздники Украины 2017 29 апреля - День памяти всех жертв применения химического оружия

29 апреля - Международный день танца

30 апреля - Всемирный день породненных городов

30 апреля - Международный день джаза

1, 2 мая - Праздник Весны и Труда и Международный день солидарности трудящихся

2 мая - Всемирный день тунца

3 мая - Всемирный день свободы прессы

3 мая - День Солнца

3 мая - День кондитера

5 мая - Всемирный день акушерки

5 мая - Международный день борьбы за права инвалидов

6 мая - Международный день астрономии

7 мая - День радио

8 мая - День памяти и примирения в Украине

8 мая - Международный день Красного Креста и Красного Полумесяца

9 мая - 72-я годовщина Победы над нацизмом во Второй мировой войне

12 мая - Всемирный день медицинских сестер

12 мая - Украина стала членом ЮНЕСКО

13 мая - Всемирный день мигрирующих птиц

14 мая - День матери в Украине Аварійні служби міста Диспетчерські та аварійні служби міста



Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово

моб.: 095-225-41-92

КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба:

20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»:

6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»:

6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

КП «Павлоградтепло-

енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»:

6-45-54 - цілодобово;

4-61-13

КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр

0 800 506 800

ДТЕК«Дніпрообленерго»:

0 800 500 444,

0 800 301 220

Центральна енерго-

компанія: 21-50-13

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104

Пожежна частина: 101

Відділ поліції: 102

Швидка допомога: 103

Вакцинация: за или против?

Вакцинация – это одно из величайших достижений человечества в области медицины.



Общеизвестно, что профилактика заболеваний намного проще и доступнее, чем последующее их лечение.



Благодаря вакцинации:

- искоренена натуральная оспа;

- ликвидирован полиомиелит в Северной и Южной Америке, Европе, Восточной Азии и Тихоокеании;

- корь в Северной и Южной Америке, большей части Европы стала контролируемой медицинскими работниками инфекцией;

- значительно снизилась заболеваемость дифтерией, коклюшем, столбняком, раком печени, который вызывается вирусом гепатита В;

- предотвращается около трёх миллионов детских смертей ежегодно, и что особенно важно более 750 тысяч малышей избегают инвалидного кресла. Вакцинация – это одно из величайших достижений человечества в области медицины.Общеизвестно, что профилактика заболеваний намного проще и доступнее, чем последующее их лечение.Благодаря вакцинации:- искоренена натуральная оспа;- ликвидирован полиомиелит в Северной и Южной Америке, Европе, Восточной Азии и Тихоокеании;- корь в Северной и Южной Америке, большей части Европы стала контролируемой медицинскими работниками инфекцией;- значительно снизилась заболеваемость дифтерией, коклюшем, столбняком, раком печени, который вызывается вирусом гепатита В;- предотвращается около трёх миллионов детских смертей ежегодно, и что особенно важно более 750 тысяч малышей избегают инвалидного кресла. подробнее