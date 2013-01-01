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Важность вакцинации для предотвращения рака шейки матки
Рак шейки матки – второй самый распространенный вид рака у женщин в мире в возрасте 25-45 лет. В мире ежегодно регистрируется 270 тыс. случаев рака шейки матки, в Европе – 54 тыс. новых случаев в год. Каждый день в Украине от рака шейки матки умирает 6 женщин.
Доказано, что это грозное заболевание имеет вирусную природу. Причиной 90% рака шейки матки является вирус папилломы человека (ВПЧ). Из 100 типов ВПЧ больше 20 – онкогенные (т.е. способны вызывать рак). У 70% больных раком шейки матки выделен ВПЧ 16 и 18 типов.
Рак шейки матки может быть предотвратим! Существует первичная профилактика рака шейки матки – зная его вирусную природу, это вакцинация специфическими противовирусными вакцинами от ВПЧ. Существует 2 типа вакцин: двухкомпонентная (против 2 типов ВПЧ – 16, 18 т., «церварикс») и четырехкомпонентная (против 4 типов ВПЧ – 6,11,16,18 т., «гардасил»). При попадании в организм вакцина, содержащая «вирусоподобные частицы», способствует формированию иммунитета, который препятствует проникновению вируса в организм. Вакцины доступны, безопасны и имеют доказанную эффективность. подробнее
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