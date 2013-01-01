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26 апреля - Международный день памяти Чернобыля

26 апреля - Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф

26 апреля - Международный день секретаря

28 апреля - Всемирный день охраны труда

29 апреля - День памяти всех жертв применения химического оружия

29 апреля - Международный день танца

30 апреля - Всемирный день породненных городов

30 апреля - Международный день джаза

1, 2 мая - Праздник Весны и Труда и Международный день солидарности трудящихся

2 мая - Всемирный день тунца

3 мая - Всемирный день свободы прессы

3 мая - День Солнца

3 мая - День кондитера

5 мая - Всемирный день акушерки

5 мая - Международный день борьбы за права инвалидов

6 мая - Международный день астрономии

7 мая - День радио Аварійні служби міста Диспетчерські та аварійні служби міста



Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово

моб.: 095-225-41-92

КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба:

20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»:

6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»:

6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

КП «Павлоградтепло-

енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»:

6-45-54 - цілодобово;

4-61-13

КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр

0 800 506 800

ДТЕК«Дніпрообленерго»:

0 800 500 444,

0 800 301 220

Центральна енерго-

компанія: 21-50-13

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104

Пожежна частина: 101

Відділ поліції: 102

Швидка допомога: 103

Шановні павлоградці!

Пройшов 31 рік після Чорнобильської катастрофи, але відлуння тієї біди стихне не скоро. Вона і сьогодні озивається пекучим болем і стражданням у багатьох українських родинах. Наші онуки і ще кілька майбутніх поколінь будуть називати колись красиву квітучу землю Прип’яті страшним словом «зона». Зона смертельної безпеки. Наслідки найстрашнішої на землі екологічної катастрофи ми відчуваємо кожного дня, спілкуючись з ліквідаторами аварії - нашими земляками, надаючи допомогу дітям, які страждають на генетичні захворювання.



Багато людей сьогодні потерпають від наслідків аварії. На обліку в управлінні соціального захисту населення перебуває 511 осіб, постраждалих в Чорнобилі, серед них 71 інвалід першої групи. 82 дитини мають захворювання, пов’язані з аварією в Чорнобилі. Пройшов 31 рік після Чорнобильської катастрофи, але відлуння тієї біди стихне не скоро. Вона і сьогодні озивається пекучим болем і стражданням у багатьох українських родинах. Наші онуки і ще кілька майбутніх поколінь будуть називати колись красиву квітучу землю Прип’яті страшним словом «зона». Зона смертельної безпеки. Наслідки найстрашнішої на землі екологічної катастрофи ми відчуваємо кожного дня, спілкуючись з ліквідаторами аварії - нашими земляками, надаючи допомогу дітям, які страждають на генетичні захворювання.Багато людей сьогодні потерпають від наслідків аварії. На обліку в управлінні соціального захисту населення перебуває 511 осіб, постраждалих в Чорнобилі, серед них 71 інвалід першої групи. 82 дитини мають захворювання, пов’язані з аварією в Чорнобилі. подробнее