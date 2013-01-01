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26 апреля - Международный день памяти Чернобыля

26 апреля - Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф

26 апреля - Международный день секретаря

28 апреля - Всемирный день охраны труда

29 апреля - День памяти всех жертв применения химического оружия

29 апреля - Международный день танца

30 апреля - Всемирный день породненных городов

30 апреля - Международный день джаза

1, 2 мая - Праздник Весны и Труда и Международный день солидарности трудящихся

2 мая - Всемирный день тунца

3 мая - Всемирный день свободы прессы

3 мая - День Солнца

3 мая - День кондитера

5 мая - Всемирный день акушерки

5 мая - Международный день борьбы за права инвалидов

6 мая - Международный день астрономии

7 мая - День радио Аварійні служби міста Диспетчерські та аварійні служби міста



Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово

моб.: 095-225-41-92

КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба:

20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»:

6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»:

6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

КП «Павлоградтепло-

енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»:

6-45-54 - цілодобово;

4-61-13

КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр

0 800 506 800

ДТЕК«Дніпрообленерго»:

0 800 500 444,

0 800 301 220

Центральна енерго-

компанія: 21-50-13

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104

Пожежна частина: 101

Відділ поліції: 102

Швидка допомога: 103

ДО 31-Ї РІЧНИЦІ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

26 квітня 2017 року виповнюється 31 рік від дня найбільшої в історії розвитку атомної енергетики ядерної катастрофи - аварії на Чорнобильській АЕС. Вона стала найбільшою не тільки по кількості громадян, що приймали участь у ліквідації її наслідків, а також найбільшою за кількістю жертв і пошкоджень, які були нанесені економіці України та сусідніх країн...



Щороку 26 квітня весь світ шанує пам'ять жертв цієї аварії, від страшних наслідків якої нас врятували прості люди, які стали героями. Чимало наших земляків самовіддано ризикували своїм життям заради життя майбутніх поколінь.



В нашому місті мешкають 511 осіб, які мають статус постраждалих від аварії на Чорнобильській АЕС. Усі вони потребують не тільки соціальної підтримки з боку держави та допомоги на регіональному рівні, але і нашої уваги та турботи. 26 квітня 2017 року виповнюється 31 рік від дня найбільшої в історії розвитку атомної енергетики ядерної катастрофи - аварії на Чорнобильській АЕС. Вона стала найбільшою не тільки по кількості громадян, що приймали участь у ліквідації її наслідків, а також найбільшою за кількістю жертв і пошкоджень, які були нанесені економіці України та сусідніх країн...Щороку 26 квітня весь світ шанує пам'ять жертв цієї аварії, від страшних наслідків якої нас врятували прості люди, які стали героями. Чимало наших земляків самовіддано ризикували своїм життям заради життя майбутніх поколінь.В нашому місті мешкають 511 осіб, які мають статус постраждалих від аварії на Чорнобильській АЕС. Усі вони потребують не тільки соціальної підтримки з боку держави та допомоги на регіональному рівні, але і нашої уваги та турботи. подробнее