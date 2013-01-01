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25 апреля - Радоница

25 апреля - Всемирный день борьбы против малярии

25 апреля - Международный день ДНК

26 апреля - Международный день интеллектуальной собственности

26 апреля - Международный день памяти Чернобыля

26 апреля - Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф

26 апреля - Международный день секретаря

28 апреля - Всемирный день охраны труда

29 апреля - День памяти всех жертв применения химического оружия

29 апреля - Международный день танца

30 апреля - Всемирный день породненных городов

30 апреля - Международный день джаза Аварійні служби міста Диспетчерські та аварійні служби міста



Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово

моб.: 095-225-41-92

КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба:

20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»:

6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»:

6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

КП «Павлоградтепло-

енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»:

6-45-54 - цілодобово;

4-61-13

КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр

0 800 506 800

ДТЕК«Дніпрообленерго»:

0 800 500 444,

0 800 301 220

Центральна енерго-

компанія: 21-50-13

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104

Пожежна частина: 101

Відділ поліції: 102

Швидка допомога: 103

Павлоградське об’єднане управління Пенсійного фонду України повідомляє

До уваги підприємців!



З 1 січня 2017 року фізичні особи - підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, та віднесені до першої групи платників єдиного податку, зобов’язані сплатити єдиний внесок за місяць у сумі не менше 0,5 мінімального страхового внеску*. Відповідні періоди здійснення підприємницької діяльності до страхового стажу** зараховуються пропорційно до сплаченого єдиного внеску.



У 2017 році мінімальний страховий внесок для фізичних осіб підприємців становить 704 грн. на місяць (3200 грн. х 22 відсотки).



Отже, для фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, та віднесені до першої групи платників єдиного податку, обов’язковою є сплата єдиного внеску у сумі не менше 352 грн. щомісяця. До уваги підприємців!З 1 січня 2017 року фізичні особи - підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, та віднесені до першої групи платників єдиного податку, зобов’язані сплатити єдиний внесок за місяць у сумі не менше 0,5 мінімального страхового внеску*. Відповідні періоди здійснення підприємницької діяльності до страхового стажу** зараховуються пропорційно до сплаченого єдиного внеску.У 2017 році мінімальний страховий внесок для фізичних осіб підприємців становить 704 грн. на місяць (3200 грн. х 22 відсотки).Отже, для фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, та віднесені до першої групи платників єдиного податку, обов’язковою є сплата єдиного внеску у сумі не менше 352 грн. щомісяця. подробнее