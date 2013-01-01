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6-33-33 - цілодобово
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енерго»: 4-27-93 - цілодобово
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6-45-54 - цілодобово;
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0 800 506 800
ДТЕК«Дніпрообленерго»:
0 800 500 444,
0 800 301 220
Центральна енерго-
компанія: 21-50-13
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До Всеукраїнського дня меланоми
20 квітня 2017 року у шкіряно-венерологічному диспансерному відділенні КЗ «Павлоградська міська лікарня №1» ДОР» було проведено прес-конференцію до Всеукраїнського дня меланоми.
У роботі прес-конференції взяли участь лікарі дерматовенерологи шкіряно-венерологічного диспансерного відділення міської лікарні № 1 Єрьоміна Вікторія Вікторівна та Мартієнко Тетяна Борисівна.
Єрьоміна В.В. розповіла журналістам про те, що меланома є одним з найнебезпечніших різновидів раку шкіри. Новоутворення може з’являтись як на місці вродженого невуса (родимої плями), так і на незміненій шкірі. Зовні це злоякісне новоутворення від звичайної пігментної плями можна відрізнити за рядом зовнішніх ознак: меланома має асиметричні краї, нерівномірну пігментацію, може зростати у розмірах та змінювати колір, підвищуватись над рівнем шкіри. подробнее
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