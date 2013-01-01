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Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово

моб.: 095-225-41-92

КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба:

20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»:

6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»:

6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

КП «Павлоградтепло-

енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»:

6-45-54 - цілодобово;

4-61-13

КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр

0 800 506 800

ДТЕК«Дніпрообленерго»:

0 800 500 444,

0 800 301 220

Центральна енерго-

компанія: 21-50-13

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104

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Швидка допомога: 103

До Всеукраїнського дня меланоми

20 квітня 2017 року у шкіряно-венерологічному диспансерному відділенні КЗ «Павлоградська міська лікарня №1» ДОР» було проведено прес-конференцію до Всеукраїнського дня меланоми.



У роботі прес-конференції взяли участь лікарі дерматовенерологи шкіряно-венерологічного диспансерного відділення міської лікарні № 1 Єрьоміна Вікторія Вікторівна та Мартієнко Тетяна Борисівна.



Єрьоміна В.В. розповіла журналістам про те, що меланома є одним з найнебезпечніших різновидів раку шкіри. Новоутворення може з’являтись як на місці вродженого невуса (родимої плями), так і на незміненій шкірі. Зовні це злоякісне новоутворення від звичайної пігментної плями можна відрізнити за рядом зовнішніх ознак: меланома має асиметричні краї, нерівномірну пігментацію, може зростати у розмірах та змінювати колір, підвищуватись над рівнем шкіри. 20 квітня 2017 року у шкіряно-венерологічному диспансерному відділенні КЗ «Павлоградська міська лікарня №1» ДОР» було проведено прес-конференцію до Всеукраїнського дня меланоми.У роботі прес-конференції взяли участь лікарі дерматовенерологи шкіряно-венерологічного диспансерного відділення міської лікарні № 1 Єрьоміна Вікторія Вікторівна та Мартієнко Тетяна Борисівна.Єрьоміна В.В. розповіла журналістам про те, що меланома є одним з найнебезпечніших різновидів раку шкіри. Новоутворення може з’являтись як на місці вродженого невуса (родимої плями), так і на незміненій шкірі. Зовні це злоякісне новоутворення від звичайної пігментної плями можна відрізнити за рядом зовнішніх ознак: меланома має асиметричні краї, нерівномірну пігментацію, може зростати у розмірах та змінювати колір, підвищуватись над рівнем шкіри. подробнее