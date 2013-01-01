Главное меню Главная Свяжитесь с нами Знакомства Астропрогноз Гороскоп Погода Телепрограмма Гостевая книга Податкова адміністрація Реклама Курсы валют Праздники Украины 2017 18 апреля - День памятников истории и культуры

18 апреля - Международный день памятников и исторических мест

22 апреля - Международный день Земли

23 апреля - Всемирный день книг и авторского права

23 апреля - Всеукраинский день психолога

24 апреля - Международный день солидарности молодежи

25 апреля - Радоница

25 апреля - Всемирный день борьбы против малярии

25 апреля - Международный день ДНК

26 апреля - Международный день интеллектуальной собственности

26 апреля - Международный день памяти Чернобыля

26 апреля - Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф

26 апреля - Международный день секретаря

28 апреля - Всемирный день охраны труда

29 апреля - День памяти всех жертв применения химического оружия

29 апреля - Международный день танца

30 апреля - Всемирный день породненных городов

30 апреля - Международный день джаза Аварійні служби міста Диспетчерські та аварійні служби міста



Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово

моб.: 095-225-41-92

КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба:

20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»:

6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»:

6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

КП «Павлоградтепло-

енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»:

6-45-54 - цілодобово;

4-61-13

КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр

0 800 506 800

ДТЕК«Дніпрообленерго»:

0 800 500 444,

0 800 301 220

Центральна енерго-

компанія: 21-50-13

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104

Пожежна частина: 101

Відділ поліції: 102

Швидка допомога: 103

Тижневик здоров’я в міській лікарні №4 м. Павлограда

В міській лікарні №4 м. Павлограда з 24 по 28 квітня буде проведено Тижневик здоров’я для всіх мешканців нашого міста.



В діагностично-консультативному відділенні будуть облаштовані пункти вимірювання артеріального тиску, пункти для проведення скринінгових досліджень: вимірювання внутрішньо очного тиску, ваги, зросту, рівня глюкози в крові та сечі, та дослідження сечі для виявлення раннього захворювання нирок, при необхідності з консультацією лікаря - уролога, буде проводитися огляд дерматолога для всіх бажаючих на предмет виявлення меланоми шкіри, жінкам буде проводитися маммографічне дослідження молочних залоз.



Запис на маммографічне дослідження за телефоном 066 562 71 64.

Для проведення аналізів та консультацій лікарів уролога і дерматолога попередній запис не потрібний.



Запрошуємо всіх бажаючих до міської лікарні №4 з 24 по 28 квітня з 08.00 до 14.00. Вхід та отримання направлень на обстеження в центральному холі поліклінічного відділення (двоповерховий корпус). подробнее В міській лікарні №4 м. Павлоградабуде проведеноВ діагностично-консультативному відділенні будуть облаштовані пункти вимірювання артеріального тиску, пункти для проведення скринінгових досліджень: вимірювання внутрішньо очного тиску, ваги, зросту, рівня глюкози в крові та сечі, та дослідження сечі для виявлення раннього захворювання нирок, при необхідності з консультацією лікаря - уролога, буде проводитися огляд дерматолога для всіх бажаючих на предмет виявлення меланоми шкіри, жінкам буде проводитися маммографічне дослідження молочних залоз.