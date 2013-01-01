Главное меню Главная Свяжитесь с нами Знакомства Астропрогноз Гороскоп Погода Телепрограмма Гостевая книга Податкова адміністрація Реклама Курсы валют Праздники Украины 2017 18 апреля - День памятников истории и культуры

18 апреля - Международный день памятников и исторических мест

22 апреля - Международный день Земли

23 апреля - Всемирный день книг и авторского права

23 апреля - Всеукраинский день психолога

24 апреля - Международный день солидарности молодежи

25 апреля - Радоница

25 апреля - Всемирный день борьбы против малярии

25 апреля - Международный день ДНК

26 апреля - Международный день интеллектуальной собственности

26 апреля - Международный день памяти Чернобыля

26 апреля - Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф

26 апреля - Международный день секретаря

28 апреля - Всемирный день охраны труда

29 апреля - День памяти всех жертв применения химического оружия

29 апреля - Международный день танца

30 апреля - Всемирный день породненных городов

30 апреля - Международный день джаза Аварійні служби міста Диспетчерські та аварійні служби міста



Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово

моб.: 095-225-41-92

КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба:

20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»:

6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»:

6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

КП «Павлоградтепло-

енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»:

6-45-54 - цілодобово;

4-61-13

КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр

0 800 506 800

ДТЕК«Дніпрообленерго»:

0 800 500 444,

0 800 301 220

Центральна енерго-

компанія: 21-50-13

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104

Пожежна частина: 101

Відділ поліції: 102

Швидка допомога: 103

До уваги мешканців міста Павлоград!

З метою збереження та збільшення чисельності фауни дикої природи, в Україні проводиться природоохоронна кампанія – «Сезон тиші».



Управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради звертає увагу жителів міста, що згідно частини 5 статті 39 Закону України «Про тваринний світ» у період масового розмноження тварин, з 1 квітня до 15 червня, забороняється проведення робіт та заходів, які є джерелом підвищеного шуму та неспокою (пальба, проведення вибухових робіт, феєрверків, санітарних рубок лісу, використання моторних маломірних суден, проведення ралі та інших змагань на транспортних засобах). Необхідно не зчиняти галас під час відпочинку та прогулянок на природі, не вмикати гучно музику, бути особливо обережними з вогнем.



Сезон тиші - це час масового розмноження диких тварин та птахів. Законодавство України зобов'язує користувачів угідь та звичайних громадян у період сімейних турбот диких тварин дотримуватися тиші. З метою збереження та збільшення чисельності фауни дикої природи, в Україні проводиться природоохоронна кампанія –Управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради звертає увагу жителів міста, що згідно частини 5 статті 39 Закону України «Про тваринний світ» у період масового розмноження тварин, з 1 квітня до 15 червня, забороняється проведення робіт та заходів, які є джерелом підвищеного шуму та неспокою (пальба, проведення вибухових робіт, феєрверків, санітарних рубок лісу, використання моторних маломірних суден, проведення ралі та інших змагань на транспортних засобах). Необхідно не зчиняти галас під час відпочинку та прогулянок на природі, не вмикати гучно музику, бути особливо обережними з вогнем.Сезон тиші - це час масового розмноження диких тварин та птахів. Законодавство України зобов'язує користувачів угідь та звичайних громадян у період сімейних турбот диких тварин дотримуватися тиші. подробнее