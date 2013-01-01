Главное меню Главная Свяжитесь с нами Знакомства Астропрогноз Гороскоп Погода Телепрограмма Гостевая книга Податкова адміністрація Реклама Курсы валют Праздники Украины 2017 14 апреля - День ГАИ МВД Украины

14 апреля - Страстная пятница

15 апреля - День работников уголовного розыска Украины

15 апреля - Международный день культуры

15 апреля - Международный день цирка

15 апреля - День экологических знаний

15 апреля - День специалиста по радиоэлектронной борьбе

15 апреля - Окончание Великого поста

15 апреля - День окружающей среды в Украине

16 апреля - Пасха Христова

17 апреля - Всемирный день борьбы с гемофилией

17 апреля - День пожарной охраны

18 апреля - День памятников истории и культуры

18 апреля - Международный день памятников и исторических мест

22 апреля - Международный день Земли

23 апреля - Всемирный день книг и авторского права

23 апреля - Всеукраинский день психолога

24 апреля - Международный день солидарности молодежи

25 апреля - Радоница Аварійні служби міста Диспетчерські та аварійні служби міста



Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово

моб.: 095-225-41-92

КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба:

20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»:

6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»:

6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

КП «Павлоградтепло-

енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»:

6-45-54 - цілодобово;

4-61-13

КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр

0 800 506 800

ДТЕК«Дніпрообленерго»:

0 800 500 444,

0 800 301 220

Центральна енерго-

компанія: 21-50-13

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104

Пожежна частина: 101

Відділ поліції: 102

Швидка допомога: 103

Шановні павлоградці!

Від щирого серця вітаю вас з Великим Днем Світлого Христового Воскресіння!



Це свято особливо шановане та величне. І не тільки тому, що приходить з утвердженням справжньої, квітучої та теплої весни. Але й тому, що воно об’єднує нас, як символ духовної чистоти, любові до ближнього, здійснення життєвих надій та сподівань.



Ця єдність, заснована на віковічних християнських моральних цінностях, буде завжди згуртовувати нас у спільній праці на благо розквіту нашої територіальної громади.



Нехай Світле Христове Воскресіння дарує всім щастя, любов та непохитну віру на краще майбутнє, надихає на добрі та праведні справи! Від щирого серця вітаю вас з Великим Днем Світлого Христового Воскресіння!Це свято особливо шановане та величне. І не тільки тому, що приходить з утвердженням справжньої, квітучої та теплої весни. Але й тому, що воно об’єднує нас, як символ духовної чистоти, любові до ближнього, здійснення життєвих надій та сподівань.Ця єдність, заснована на віковічних християнських моральних цінностях, буде завжди згуртовувати нас у спільній праці на благо розквіту нашої територіальної громади.Нехай Світле Христове Воскресіння дарує всім щастя, любов та непохитну віру на краще майбутнє, надихає на добрі та праведні справи! подробнее