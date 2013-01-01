Реклама
Курсы валют
Праздники Украины 2017
14 апреля - День ГАИ МВД Украины
14 апреля - Страстная пятница
15 апреля - День работников уголовного розыска Украины
15 апреля - Международный день культуры
15 апреля - Международный день цирка
15 апреля - День экологических знаний
15 апреля - День специалиста по радиоэлектронной борьбе
15 апреля - Окончание Великого поста
15 апреля - День окружающей среды в Украине
16 апреля - Пасха Христова
17 апреля - Всемирный день борьбы с гемофилией
17 апреля - День пожарной охраны
18 апреля - День памятников истории и культуры
18 апреля - Международный день памятников и исторических мест
22 апреля - Международный день Земли
23 апреля - Всемирный день книг и авторского права
23 апреля - Всеукраинский день психолога
24 апреля - Международный день солидарности молодежи
25 апреля - Радоница
Аварійні служби міста
Диспетчерські та аварійні служби міста
Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово
моб.: 095-225-41-92
КП «ПЖС»:
Дільниця № 1: 6-43-92
Дільниця № 2: 20-76-50
Аварійна служба:
20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово
ПП «К-П-1»:
6-33-33 - цілодобово
КП «Павлоград-Світло»:
6-40-07
КП «Павлоградводо-
канал»: 20-20-44 - цілодобово
КП «Павлоградтепло-
енерго»: 4-27-93 - цілодобово
КП «Затишне місто»:
6-45-54 - цілодобово;
4-61-13
КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр
0 800 506 800
ДТЕК«Дніпрообленерго»:
0 800 500 444,
0 800 301 220
Центральна енерго-
компанія: 21-50-13
ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104
Пожежна частина: 101
Відділ поліції: 102
Швидка допомога: 103
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Милостью Божией нам дана Пасха Господня, а с ней - духовная радость и торжество.
Воздадим же Воскресшему Христу хвалу, благодарение и поклонение. Осиянные лучами Светлого Христова Воскресения, станем и сами носителями этого света и радости.
Примите мое архипастырское приветствие - Христос Воскресе! Да будет Воскресший Христос для всех нас и Помощником, и Покровителем, и Спасителем во все дни и годы нашей жизни, и да сподобит всех нас быть причастниками вечной радости в невечернем дне Царствия Божия!
Воистину Христос Воскресе! подробнее
Добро пожаловать,
Внимание!
Редакция не несет ответственности за информацию, размещенную в блогах и в комментариях посетителей сайта. Комментарии не должны нарушать законодательство Украины и общепринятые морали.
Голосование
© 2001-2013 ЗАО Павлоградская газета Новости Павлограда «Спутник телезрителя»
При использовании любых материалов сайта, гиперссылка (для печатных изданий - ссылка) на www.sputniktv.dp.ua обязательна. Разработка сайта — Триль Александр