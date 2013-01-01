Главное меню Главная Свяжитесь с нами Знакомства Астропрогноз Гороскоп Погода Телепрограмма Гостевая книга Податкова адміністрація Реклама Курсы валют Праздники Украины 2017 14 апреля - День ГАИ МВД Украины

14 апреля - Страстная пятница

15 апреля - День работников уголовного розыска Украины

15 апреля - Международный день культуры

15 апреля - Международный день цирка

15 апреля - День экологических знаний

15 апреля - День специалиста по радиоэлектронной борьбе

15 апреля - Окончание Великого поста

15 апреля - День окружающей среды в Украине

16 апреля - Пасха Христова

17 апреля - Всемирный день борьбы с гемофилией

17 апреля - День пожарной охраны

18 апреля - День памятников истории и культуры

18 апреля - Международный день памятников и исторических мест

22 апреля - Международный день Земли

23 апреля - Всемирный день книг и авторского права

23 апреля - Всеукраинский день психолога

24 апреля - Международный день солидарности молодежи

25 апреля - Радоница Аварійні служби міста Диспетчерські та аварійні служби міста



Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово

моб.: 095-225-41-92

КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба:

20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»:

6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»:

6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

КП «Павлоградтепло-

енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»:

6-45-54 - цілодобово;

4-61-13

КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр

0 800 506 800

ДТЕК«Дніпрообленерго»:

0 800 500 444,

0 800 301 220

Центральна енерго-

компанія: 21-50-13

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104

Пожежна частина: 101

Відділ поліції: 102

Швидка допомога: 103

Дорогие земляки!

Дорогие земляки!



Спешу поприветствовать вас светлыми пасхальными словами:

«ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!»



Празднованием Пасхи мы всякий раз как бы открываем новый период в своей жизни, ибо Воскресший Христос обновляет человеческое естество, укрепляет в испытаниях, дает силы для совершения благих дел.



Поздравляю всех с этим светлым спасительным праздником! Он имеет удивительное свойство - пробуждать в душах людей благословенную Богом радость. Пусть воскресший Господь отнимет от наших сердец всякий страх и уныние, ропот, недовольство, ненависть и вражду. Пусть воскресит Он в наших душах любовь к окружающим и пошлет силы нести эту любовь другим людям через слова и дела.



Искренне желаю всем здравия, благоденствия, радости и Божьего благословения, поддерживающего нас среди житейских бурь и скорбей, вдохновляющего на новые свершения. Пусть Господь посылает каждому из нас свою неиссякаемую помощь во всех благих делах и начинаниях! Дорогие земляки!Спешу поприветствовать вас светлыми пасхальными словами:«ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!»Празднованием Пасхи мы всякий раз как бы открываем новый период в своей жизни, ибо Воскресший Христос обновляет человеческое естество, укрепляет в испытаниях, дает силы для совершения благих дел.Поздравляю всех с этим светлым спасительным праздником! Он имеет удивительное свойство - пробуждать в душах людей благословенную Богом радость. Пусть воскресший Господь отнимет от наших сердец всякий страх и уныние, ропот, недовольство, ненависть и вражду. Пусть воскресит Он в наших душах любовь к окружающим и пошлет силы нести эту любовь другим людям через слова и дела.Искренне желаю всем здравия, благоденствия, радости и Божьего благословения, поддерживающего нас среди житейских бурь и скорбей, вдохновляющего на новые свершения. Пусть Господь посылает каждому из нас свою неиссякаемую помощь во всех благих делах и начинаниях! подробнее