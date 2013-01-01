Главное меню Главная Свяжитесь с нами Знакомства Астропрогноз Гороскоп Погода Телепрограмма Гостевая книга Податкова адміністрація Реклама Курсы валют Праздники Украины 2017 12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики

12 апреля - День работников ракетно-космической отрасли Украины

12 апреля - День скаута в Украине

13 апреля - Великий (Чистый) четверг

13 апреля - Всемирный день рок-н-ролла

14 апреля - День ГАИ МВД Украины

14 апреля - Страстная пятница

15 апреля - День работников уголовного розыска Украины

15 апреля - Международный день культуры

15 апреля - Международный день цирка

15 апреля - День экологических знаний

15 апреля - День специалиста по радиоэлектронной борьбе

15 апреля - Окончание Великого поста

15 апреля - День окружающей среды в Украине

16 апреля - Пасха Христова

17 апреля - Всемирный день борьбы с гемофилией

17 апреля - День пожарной охраны

18 апреля - День памятников истории и культуры

18 апреля - Международный день памятников и исторических мест Аварійні служби міста Диспетчерські та аварійні служби міста



Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово

моб.: 095-225-41-92

КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба:

20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»:

6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»:

6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

КП «Павлоградтепло-

енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»:

6-45-54 - цілодобово;

4-61-13

КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр

0 800 506 800

ДТЕК«Дніпрообленерго»:

0 800 500 444,

0 800 301 220

Центральна енерго-

компанія: 21-50-13

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104

Пожежна частина: 101

Відділ поліції: 102

Швидка допомога: 103

Набір на навчальні курси продовжується

Виконавчий комітет Павлоградської міської ради повідомляє, що продовжується набір на безкоштовні навчальні курси для підприємців та молоді міста. Нагадуємо, що навчання проводяться за підтримкою міського голови та ГО «Бізнес-клуб Павлоград». Курси проводять кваліфіковані викладачі Західнодонбаського інституту МАУП та АПР «Перспектива». На даному етапі здійснюється набір на програми навчальних курсів за темами: «Основи бізнес-планування», «Облік та аудит в малому бізнесі» та в подальшому «Психологія в підприємницькій діяльності».



Після прослуховування навчальних курсів всі учасники отримають сертифікати пройдених навчальних програм. Виконавчий комітет Павлоградської міської ради повідомляє, що продовжується набір на безкоштовні навчальні курси для підприємців та молоді міста. Нагадуємо, що навчання проводяться за підтримкою міського голови та ГО «Бізнес-клуб Павлоград». Курси проводять кваліфіковані викладачі Західнодонбаського інституту МАУП та АПР «Перспектива». На даному етапі здійснюється набір на програми навчальних курсів за темами: «Основи бізнес-планування», «Облік та аудит в малому бізнесі» та в подальшому «Психологія в підприємницькій діяльності».Після прослуховування навчальних курсів всі учасники отримають сертифікати пройдених навчальних програм. подробнее