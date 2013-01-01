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Праздники Украины 2017
12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики
12 апреля - День работников ракетно-космической отрасли Украины
12 апреля - День скаута в Украине
13 апреля - Великий (Чистый) четверг
13 апреля - Всемирный день рок-н-ролла
14 апреля - День ГАИ МВД Украины
14 апреля - Страстная пятница
15 апреля - День работников уголовного розыска Украины
15 апреля - Международный день культуры
15 апреля - Международный день цирка
15 апреля - День экологических знаний
15 апреля - День специалиста по радиоэлектронной борьбе
15 апреля - Окончание Великого поста
15 апреля - День окружающей среды в Украине
16 апреля - Пасха Христова
17 апреля - Всемирный день борьбы с гемофилией
17 апреля - День пожарной охраны
18 апреля - День памятников истории и культуры
18 апреля - Международный день памятников и исторических мест
Аварійні служби міста
Диспетчерські та аварійні служби міста
Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово
моб.: 095-225-41-92
КП «ПЖС»:
Дільниця № 1: 6-43-92
Дільниця № 2: 20-76-50
Аварійна служба:
20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово
ПП «К-П-1»:
6-33-33 - цілодобово
КП «Павлоград-Світло»:
6-40-07
КП «Павлоградводо-
канал»: 20-20-44 - цілодобово
КП «Павлоградтепло-
енерго»: 4-27-93 - цілодобово
КП «Затишне місто»:
6-45-54 - цілодобово;
4-61-13
КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр
0 800 506 800
ДТЕК«Дніпрообленерго»:
0 800 500 444,
0 800 301 220
Центральна енерго-
компанія: 21-50-13
ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104
Пожежна частина: 101
Відділ поліції: 102
Швидка допомога: 103
Шановні батьки!
Відділ освіти Павлоградської міської ради з метою здійснення нагляду за додержанням і застосуванням законів щодо захисту прав дітей, отримання інформації про стан законності, заходів щодо її забезпечення, забезпечення доступу кожної дитини до дошкільної освіти надає наступну інформацію:
На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України та відповідно до Наказу головного управління освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації № 877/0212-12 від 25.10.2012 року «Про впровадження електронної реєстрації дітей дошкільного віку в дошкільні навчальні заклади області» з 01 грудня 2012 року по всій Дніпропетровській області введена система електронної реєстрації в дошкільні навчальні заклади. Батьки, у зручний для них час, не виходячи з дому, за допомогою комп’ютера, можуть записати свою дитину в електронну чергу на отримання місця в ДНЗ і самостійно зможуть самі вибирати будь-який з 20 дошкільних установ міста Павлоград. Подати заявку можна відразу після народження малюка. подробнее
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