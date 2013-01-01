Главное меню Главная Свяжитесь с нами Знакомства Астропрогноз Гороскоп Погода Телепрограмма Гостевая книга Податкова адміністрація Реклама Курсы валют Праздники Украины 2017 12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики

12 апреля - День работников ракетно-космической отрасли Украины

12 апреля - День скаута в Украине

13 апреля - Великий (Чистый) четверг

13 апреля - Всемирный день рок-н-ролла

14 апреля - День ГАИ МВД Украины

14 апреля - Страстная пятница

15 апреля - День работников уголовного розыска Украины

15 апреля - Международный день культуры

15 апреля - Международный день цирка

15 апреля - День экологических знаний

15 апреля - День специалиста по радиоэлектронной борьбе

15 апреля - Окончание Великого поста

15 апреля - День окружающей среды в Украине

16 апреля - Пасха Христова

17 апреля - Всемирный день борьбы с гемофилией

17 апреля - День пожарной охраны

18 апреля - День памятников истории и культуры

18 апреля - Международный день памятников и исторических мест Аварійні служби міста Диспетчерські та аварійні служби міста



Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово

моб.: 095-225-41-92

КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба:

20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»:

6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»:

6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

КП «Павлоградтепло-

енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»:

6-45-54 - цілодобово;

4-61-13

КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр

0 800 506 800

ДТЕК«Дніпрообленерго»:

0 800 500 444,

0 800 301 220

Центральна енерго-

компанія: 21-50-13

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104

Пожежна частина: 101

Відділ поліції: 102

Швидка допомога: 103

Шановні батьки!

Відділ освіти Павлоградської міської ради з метою здійснення нагляду за додержанням і застосуванням законів щодо захисту прав дітей, отримання інформації про стан законності, заходів щодо її забезпечення, забезпечення доступу кожної дитини до дошкільної освіти надає наступну інформацію:



На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України та відповідно до Наказу головного управління освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації № 877/0212-12 від 25.10.2012 року «Про впровадження електронної реєстрації дітей дошкільного віку в дошкільні навчальні заклади області» з 01 грудня 2012 року по всій Дніпропетровській області введена система електронної реєстрації в дошкільні навчальні заклади. Батьки, у зручний для них час, не виходячи з дому, за допомогою комп’ютера, можуть записати свою дитину в електронну чергу на отримання місця в ДНЗ і самостійно зможуть самі вибирати будь-який з 20 дошкільних установ міста Павлоград. Подати заявку можна відразу після народження малюка. Відділ освіти Павлоградської міської ради з метою здійснення нагляду за додержанням і застосуванням законів щодо захисту прав дітей, отримання інформації про стан законності, заходів щодо її забезпечення, забезпечення доступу кожної дитини до дошкільної освіти надає наступну інформацію:На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України та відповідно до Наказу головного управління освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації № 877/0212-12 від 25.10.2012 року «Про впровадження електронної реєстрації дітей дошкільного віку в дошкільні навчальні заклади області» з 01 грудня 2012 року по всій Дніпропетровській області введена система електронної реєстрації в дошкільні навчальні заклади. Батьки, у зручний для них час, не виходячи з дому, за допомогою комп’ютера, можуть записати свою дитину в електронну чергу на отримання місця в ДНЗ і самостійно зможуть самі вибирати будь-який з 20 дошкільних установ міста Павлоград. Подати заявку можна відразу після народження малюка. подробнее