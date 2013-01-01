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моб.: 095-225-41-92

КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба:

20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»:

6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»:

6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

КП «Павлоградтепло-

енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»:

6-45-54 - цілодобово;

4-61-13

КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр

0 800 506 800

ДТЕК«Дніпрообленерго»:

0 800 500 444,

0 800 301 220

Центральна енерго-

компанія: 21-50-13

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104

Пожежна частина: 101

Відділ поліції: 102

Швидка допомога: 103

Капітальний ремонт будинку на вул. Дніпровська, 569 в м. Павлоград

5 квітня відбулося засідання спеціальної комісії з ліквідації надзвичайної ситуації, пов’язаної з вибухом та пожежею в багатоквартирному будинку №569 по вулиці Дніпровська міста Павлоград.



В зв’язку з тим, що на момент вибуху житловий будинок №569 по вулиці Дніпровська перебував на балансі житлово-будівельного кооперативу, відповідно до чинного законодавства, фінансування робіт по ліквідації наслідків надзвичайної ситуації за рахунок коштів міського бюджету було неможливим.



Для вирішення питання фінансування та за ініціативою мешканців, будинок був зареєстрований, як ОСББ. Після цього, за рішенням міського голови та депутатів Павлоградської міської ради були передбачені кошти з міського бюджету для усунення наслідків надзвичайної ситуації.



Першочергово, спеціалістами Придніпровської державної академії будівництва та архітектури проведене обстеження технічного стану несучих конструкцій будівлі. 5 квітня відбулося засідання спеціальної комісії з ліквідації надзвичайної ситуації, пов’язаної з вибухом та пожежею в багатоквартирному будинку №569 по вулиці Дніпровська міста Павлоград.В зв’язку з тим, що на момент вибуху житловий будинок №569 по вулиці Дніпровська перебував на балансі житлово-будівельного кооперативу, відповідно до чинного законодавства, фінансування робіт по ліквідації наслідків надзвичайної ситуації за рахунок коштів міського бюджету було неможливим.Для вирішення питання фінансування та за ініціативою мешканців, будинок був зареєстрований, як ОСББ. Після цього, за рішенням міського голови та депутатів Павлоградської міської ради були передбачені кошти з міського бюджету для усунення наслідків надзвичайної ситуації.Першочергово, спеціалістами Придніпровської державної академії будівництва та архітектури проведене обстеження технічного стану несучих конструкцій будівлі. подробнее