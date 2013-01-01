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Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово
моб.: 095-225-41-92
КП «ПЖС»:
Дільниця № 1: 6-43-92
Дільниця № 2: 20-76-50
Аварійна служба:
20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово
ПП «К-П-1»:
6-33-33 - цілодобово
КП «Павлоград-Світло»:
6-40-07
КП «Павлоградводо-
канал»: 20-20-44 - цілодобово
КП «Павлоградтепло-
енерго»: 4-27-93 - цілодобово
КП «Затишне місто»:
6-45-54 - цілодобово;
4-61-13
КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр
0 800 506 800
ДТЕК«Дніпрообленерго»:
0 800 500 444,
0 800 301 220
Центральна енерго-
компанія: 21-50-13
ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104
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Науково-практична конференція в КЗ «Павлоградський історико-краєзнавчий музей»
З метою вшанування традицій боротьби за незалежність та соборність України, визнання історичного значення подій, пов'язаних з боротьбою початку XX століття, 5 квітня 2017 року в приміщенні КЗ «Павлоградський історико-краєзнавчий музей» відбулася X науково-практична конференція «Українська революція 1917-1921 рр. Відродження державності українського народу», з нагоди відзначення 100-річчя української національної революції та проголошення 2017 року Роком Української революції 1917-1921 рр.
Наукову конференцію відкрила директор Павлоградського історико-краєзнавчого музею Ведмідь Т.І. В конференції прийняли участь вчителі-історики та вчителі, що займаються краєзнавчою діяльністю м. Павлоград та Павлоградського району, краєзнавці та всі, хто не байдужий до історії рідного краю. подробнее
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