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Праздники Украины 2017
11 апреля - Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона
11 апреля - Международный день освобождения узников фашистских концлагерей
12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики
12 апреля - День работников ракетно-космической отрасли Украины
12 апреля - День скаута в Украине
13 апреля - Великий (Чистый) четверг
13 апреля - Всемирный день рок-н-ролла
14 апреля - День ГАИ МВД Украины
14 апреля - Страстная пятница
15 апреля - День работников уголовного розыска Украины
15 апреля - Международный день культуры
15 апреля - Международный день цирка
15 апреля - День экологических знаний
15 апреля - День специалиста по радиоэлектронной борьбе
15 апреля - Окончание Великого поста
15 апреля - День окружающей среды в Украине
16 апреля - Пасха Христова
17 апреля - Всемирный день борьбы с гемофилией
17 апреля - День пожарной охраны
18 апреля - День памятников истории и культуры
18 апреля - Международный день памятников и исторических мест
Аварійні служби міста
Диспетчерські та аварійні служби міста
Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово
моб.: 095-225-41-92
КП «ПЖС»:
Дільниця № 1: 6-43-92
Дільниця № 2: 20-76-50
Аварійна служба:
20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово
ПП «К-П-1»:
6-33-33 - цілодобово
КП «Павлоград-Світло»:
6-40-07
КП «Павлоградводо-
канал»: 20-20-44 - цілодобово
КП «Павлоградтепло-
енерго»: 4-27-93 - цілодобово
КП «Затишне місто»:
6-45-54 - цілодобово;
4-61-13
КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр
0 800 506 800
ДТЕК«Дніпрообленерго»:
0 800 500 444,
0 800 301 220
Центральна енерго-
компанія: 21-50-13
ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104
Пожежна частина: 101
Відділ поліції: 102
Швидка допомога: 103
СПИСОК змінених номерів телефонів МЛ №4 м. Павлоград
20-16-00 - Головний лікар
20-12-05 - Секретар (Приймальня головного лікаря)
20-14-03 - Заступник головного лікаря з медичної частини
20-16-04 - Заступник головного лікаря з економічних питань
20-12-17 - Головний бухгалтер
20-13-18 - Відділ кадрів
20-12-16 - Кабінет статистики, АГП
20-15-95 - Патологоанатомічне відділення
20-13-60 - Реєстратура ДКЦ
20-16-52 - Заступник головного лікаря з поліклінічного розділу роботи
20-14-36 - Комп’ютерний томограф
20-14-04 - Цілодобовий травматологічний пункт
20-12-04 - Приймальне відділення подробнее
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