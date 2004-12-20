Главное меню Главная Свяжитесь с нами Знакомства Астропрогноз Гороскоп Погода Телепрограмма Гостевая книга Податкова адміністрація Реклама Курсы валют Праздники Украины 2017 11 апреля - Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона

11 апреля - Международный день освобождения узников фашистских концлагерей

12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики

12 апреля - День работников ракетно-космической отрасли Украины

12 апреля - День скаута в Украине

13 апреля - Великий (Чистый) четверг

13 апреля - Всемирный день рок-н-ролла

14 апреля - День ГАИ МВД Украины

14 апреля - Страстная пятница

15 апреля - День работников уголовного розыска Украины

15 апреля - Международный день культуры

15 апреля - Международный день цирка

15 апреля - День экологических знаний

15 апреля - День специалиста по радиоэлектронной борьбе

15 апреля - Окончание Великого поста

15 апреля - День окружающей среды в Украине

16 апреля - Пасха Христова

17 апреля - Всемирный день борьбы с гемофилией

17 апреля - День пожарной охраны

18 апреля - День памятников истории и культуры

18 апреля - Международный день памятников и исторических мест Аварійні служби міста Диспетчерські та аварійні служби міста



Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово

моб.: 095-225-41-92

КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба:

20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»:

6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»:

6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

КП «Павлоградтепло-

енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»:

6-45-54 - цілодобово;

4-61-13

КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр

0 800 506 800

ДТЕК«Дніпрообленерго»:

0 800 500 444,

0 800 301 220

Центральна енерго-

компанія: 21-50-13

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104

Пожежна частина: 101

Відділ поліції: 102

Швидка допомога: 103

СПИСОК змінених номерів телефонів МЛ №4 м. Павлоград

20-16-00 - Головний лікар

20-12-05 - Секретар (Приймальня головного лікаря)

20-14-03 - Заступник головного лікаря з медичної частини

20-16-04 - Заступник головного лікаря з економічних питань

20-12-17 - Головний бухгалтер

20-13-18 - Відділ кадрів

20-12-16 - Кабінет статистики, АГП

20-15-95 - Патологоанатомічне відділення

20-13-60 - Реєстратура ДКЦ

20-16-52 - Заступник головного лікаря з поліклінічного розділу роботи

20-14-36 - Комп’ютерний томограф

20-14-04 - Цілодобовий травматологічний пункт

20-12-04 - Приймальне відділення 20-16-00 - Головний лікар20-12-05 - Секретар (Приймальня головного лікаря)20-14-03 - Заступник головного лікаря з медичної частини20-16-04 - Заступник головного лікаря з економічних питань20-12-17 - Головний бухгалтер20-13-18 - Відділ кадрів20-12-16 - Кабінет статистики, АГП20-15-95 - Патологоанатомічне відділення20-13-60 - Реєстратура ДКЦ20-16-52 - Заступник головного лікаря з поліклінічного розділу роботи20-14-36 - Комп’ютерний томограф20-14-04 - Цілодобовий травматологічний пункт20-12-04 - Приймальне відділення подробнее