Главное меню Главная Свяжитесь с нами Знакомства Астропрогноз Гороскоп Погода Телепрограмма Гостевая книга Податкова адміністрація Реклама Курсы валют Праздники Украины 2017 11 апреля - Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона

11 апреля - Международный день освобождения узников фашистских концлагерей

12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики

12 апреля - День работников ракетно-космической отрасли Украины

12 апреля - День скаута в Украине

13 апреля - Великий (Чистый) четверг

13 апреля - Всемирный день рок-н-ролла

14 апреля - День ГАИ МВД Украины

14 апреля - Страстная пятница

15 апреля - День работников уголовного розыска Украины

15 апреля - Международный день культуры

15 апреля - Международный день цирка

15 апреля - День экологических знаний

15 апреля - День специалиста по радиоэлектронной борьбе

15 апреля - Окончание Великого поста

15 апреля - День окружающей среды в Украине

16 апреля - Пасха Христова

17 апреля - Всемирный день борьбы с гемофилией

17 апреля - День пожарной охраны

18 апреля - День памятников истории и культуры

18 апреля - Международный день памятников и исторических мест Аварійні служби міста Диспетчерські та аварійні служби міста



Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово

моб.: 095-225-41-92

КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба:

20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»:

6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»:

6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

КП «Павлоградтепло-

енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»:

6-45-54 - цілодобово;

4-61-13

КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр

0 800 506 800

ДТЕК«Дніпрообленерго»:

0 800 500 444,

0 800 301 220

Центральна енерго-

компанія: 21-50-13

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104

Пожежна частина: 101

Відділ поліції: 102

Швидка допомога: 103

Не дайте шансів туберкульозу

7 квітня 2017 року в рамках місячника з нагоди Всеукраїнського дня боротьби із захворюванням на туберкульоз, який проводиться в місті Павлограді протягом березня та квітня 2017 року, за участю волонтерів медичного коледжу, фахівців кабінету пропаганди медичних знань, Товариства Червоного Хреста та інструкторів з санітарної освіти було організовано та проведено вуличні акції для мешканців міста на тему: «Не дайте шансів туберкульозу».



Вуличні акції до Всеукраїнського дня боротьби з туберкульозом проведенні в багатолюдних місцях на території центру дозвілля «МИР», на селищах «40 років жовтня» та «Нове». У проведенні акцій взяли участь: група волонтерів Павлоградського медичного коледжу з волонтерського загону «Ромашка» (керівник - Маловик Л.І.) Шакун Тетяна, Маякова Богдана, Чорна Дар’я, Шудренко Наталя, Шишацька Аріна, Коваленко Настя; інструктор з санітарної освіти Рисай Ірина; фахівці Товариства Червоного Хреста Толчина Юлія та Хамаза Вікторія. 7 квітня 2017 року в рамках місячника з нагоди Всеукраїнського дня боротьби із захворюванням на туберкульоз, який проводиться в місті Павлограді протягом березня та квітня 2017 року, за участю волонтерів медичного коледжу, фахівців кабінету пропаганди медичних знань, Товариства Червоного Хреста та інструкторів з санітарної освіти було організовано та проведено вуличні акції для мешканців міста на тему: «Не дайте шансів туберкульозу».Вуличні акції до Всеукраїнського дня боротьби з туберкульозом проведенні в багатолюдних місцях на території центру дозвілля «МИР», на селищах «40 років жовтня» та «Нове». У проведенні акцій взяли участь: група волонтерів Павлоградського медичного коледжу з волонтерського загону «Ромашка» (керівник - Маловик Л.І.) Шакун Тетяна, Маякова Богдана, Чорна Дар’я, Шудренко Наталя, Шишацька Аріна, Коваленко Настя; інструктор з санітарної освіти Рисай Ірина; фахівці Товариства Червоного Хреста Толчина Юлія та Хамаза Вікторія. подробнее