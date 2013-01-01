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Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово

моб.: 095-225-41-92

КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба:

20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»:

6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»:

6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

КП «Павлоградтепло-

енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»:

6-45-54 - цілодобово;

4-61-13

КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр

0 800 506 800

ДТЕК«Дніпрообленерго»:

0 800 500 444,

0 800 301 220

Центральна енерго-

компанія: 21-50-13

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104

Пожежна частина: 101

Відділ поліції: 102

Швидка допомога: 103

Павлоградців відзначили на щорічному фестивалі-конкурсі «Січеславна-2017»

Театрали Придніпров’я отримали нагороди вищої театральної премії «Січеславна-2017». 25-й рік поспіль фестиваль проходить на Дніпропетровщині. Цього року закриття культурного конкурсу співпало із міжнародним Днем театру.



35 років тому вони створили сім’ю, ще більше разом крокують театральною сценою. Подружжя Анатолія та Наталії Реви одними із перших піднялися на сцену театру імені Т.Г. Шевченка. Їм вручили спеціальний диплом «Січеславни-2017» - «Театральна династія».



«Ми приїхали з Павлограду. Там вже 43-й рік працює драматичний театр імені Бориса Захави. Його створив мій чоловік. Щороку ми беремо участь у конкурсі. Близько 20 дипломів «Січеславни» є у заліку нашого театру», - розповіла Наталія Рева. Театрали Придніпров’я отримали нагороди вищої театральної премії «Січеславна-2017». 25-й рік поспіль фестиваль проходить на Дніпропетровщині. Цього року закриття культурного конкурсу співпало із міжнародним Днем театру.35 років тому вони створили сім’ю, ще більше разом крокують театральною сценою. Подружжя Анатолія та Наталії Реви одними із перших піднялися на сцену театру імені Т.Г. Шевченка. Їм вручили спеціальний диплом «Січеславни-2017» - «Театральна династія».«Ми приїхали з Павлограду. Там вже 43-й рік працює драматичний театр імені Бориса Захави. Його створив мій чоловік. Щороку ми беремо участь у конкурсі. Близько 20 дипломів «Січеславни» є у заліку нашого театру», - розповіла Наталія Рева. подробнее