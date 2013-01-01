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Павлоградців відзначили на щорічному фестивалі-конкурсі «Січеславна-2017»
Театрали Придніпров’я отримали нагороди вищої театральної премії «Січеславна-2017». 25-й рік поспіль фестиваль проходить на Дніпропетровщині. Цього року закриття культурного конкурсу співпало із міжнародним Днем театру.
35 років тому вони створили сім’ю, ще більше разом крокують театральною сценою. Подружжя Анатолія та Наталії Реви одними із перших піднялися на сцену театру імені Т.Г. Шевченка. Їм вручили спеціальний диплом «Січеславни-2017» - «Театральна династія».
«Ми приїхали з Павлограду. Там вже 43-й рік працює драматичний театр імені Бориса Захави. Його створив мій чоловік. Щороку ми беремо участь у конкурсі. Близько 20 дипломів «Січеславни» є у заліку нашого театру», - розповіла Наталія Рева. подробнее
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