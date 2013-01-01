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Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово

моб.: 095-225-41-92

КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба:

20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»:

6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»:

6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

КП «Павлоградтепло-

енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»:

6-45-54 - цілодобово;

4-61-13

КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр

0 800 506 800

ДТЕК«Дніпрообленерго»:

0 800 500 444,

0 800 301 220

Центральна енерго-

компанія: 21-50-13

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104

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У м. Павлограді відбулася нарада щодо пільгових перевезень

30 березня 2017 року під головуванням міського голови м. Павлограда Вершини А.О. відбулася нарада щодо вирішення проблемних питань з пільгових перевезень.



Анатолій Олексійович наголосив, що основними критеріями якості надання послуг з пільгового перевезення є кількість скарг, з якими до Павлоградської міської ради звертаються представники пільгових категорій щодо професіоналізму та, не завжди, коректного відношення з боку водіїв.



Ще однією темою дискусії стала процедура компенсації перевізникам витрат за пільгові перевезення. Перевізники надають цифри щодо кількості перевезень, які жодним чином не підтверджуються та не мають персоніфікації осіб, яким надано дану послугу. Таким чином, відповідно до діючого Бюджетного законодавства України, розмір виплати компенсації є меншим ніж при розрахунках компенсації за наданими даними перевізниками, тобто в межах відповідних фактичних надходжень з місцевого бюджету. 30 березня 2017 року під головуванням міського голови м. Павлограда Вершини А.О. відбулася нарада щодо вирішення проблемних питань з пільгових перевезень.Анатолій Олексійович наголосив, що основними критеріями якості надання послуг з пільгового перевезення є кількість скарг, з якими до Павлоградської міської ради звертаються представники пільгових категорій щодо професіоналізму та, не завжди, коректного відношення з боку водіїв.Ще однією темою дискусії стала процедура компенсації перевізникам витрат за пільгові перевезення. Перевізники надають цифри щодо кількості перевезень, які жодним чином не підтверджуються та не мають персоніфікації осіб, яким надано дану послугу. Таким чином, відповідно до діючого Бюджетного законодавства України, розмір виплати компенсації є меншим ніж при розрахунках компенсації за наданими даними перевізниками, тобто в межах відповідних фактичних надходжень з місцевого бюджету. подробнее