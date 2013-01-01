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Праздники Украины 2017
4 апреля - День веб-мастера
4 апреля - Международный День бродячих животных
4 апреля - Осторожно - мины! (Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием)
4 апреля - Всемирный день крысы
5 апреля - Первая конституция
6 апреля - День работника следственных органов
6 апреля - Международный день спорта на благо мира и развития
6 апреля - Всемирный день настольного тенниса
7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы
7 апреля - Всемирный день здоровья
7 апреля - Международный день памяти о геноциде в Руанде
8 апреля - День работников военных комиссариатов
8 апреля - Международный день ромов
9 апреля - Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье)
 
 
Аварійні служби міста
Диспетчерські та аварійні служби міста

Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово
моб.: 095-225-41-92
КП «ПЖС»:
Дільниця № 1: 6-43-92
Дільниця № 2: 20-76-50
Аварійна служба:
20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово
ПП «К-П-1»:
6-33-33 - цілодобово
КП «Павлоград-Світло»:
6-40-07
КП «Павлоградводо-
канал»: 20-20-44 - цілодобово
КП «Павлоградтепло-
енерго»: 4-27-93 - цілодобово
КП «Затишне місто»:
6-45-54 - цілодобово;
4-61-13
КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр
0 800 506 800
ДТЕК«Дніпрообленерго»:
0 800 500 444,
0 800 301 220
Центральна енерго-
компанія: 21-50-13
ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104
Пожежна частина: 101
Відділ поліції: 102
Швидка допомога: 103
 
 
Шановні громадяни м. Павлоград!
Дата: 05 Апрель 2017  

Приводячи до ладу свої присадибні ділянки, населення часто спалює суху траву. Людям слід розуміти, що для виникнення таких пожеж достатньо необережно кинутого недопалку чи сірника або необережного поводження з вогнем при розведенні багаття, що може призвести до непоправних наслідків: знищення будівель, матеріальних цінностей та травмування людей.
 
Пожежі, спричинені спалюванням сухої трави, небезпечні тим, що за короткий проміжок часу набирають великих розмірів. На відкритій території в безвітряну погоду вогонь може розповсюджуватися зі швидкістю до 4-х км за годину, а у вітряну - до 30 км; висота полум’я досягає 2-х метрів. Проте найбільшу небезпеку несе пожежа, яка розповсюджується при сильному вітрі з різкими змінами напрямку та швидкості. Як правило, територія таких пожеж протягом 15-30 хвилин збільшується в 2-3 рази. Гасіння таких пожеж пов’язано з подоланням великих труднощів, затратою значних матеріальних засобів і людських ресурсів. подробнее
 
 
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