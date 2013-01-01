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4 апреля - Международный День бродячих животных

4 апреля - Осторожно - мины! (Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием)

4 апреля - Всемирный день крысы

5 апреля - Первая конституция

6 апреля - День работника следственных органов

6 апреля - Международный день спорта на благо мира и развития

6 апреля - Всемирный день настольного тенниса

7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы

7 апреля - Всемирный день здоровья

7 апреля - Международный день памяти о геноциде в Руанде

8 апреля - День работников военных комиссариатов

8 апреля - Международный день ромов

9 апреля - Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье) Аварійні служби міста Диспетчерські та аварійні служби міста



Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово

моб.: 095-225-41-92

КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба:

20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»:

6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»:

6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

КП «Павлоградтепло-

енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»:

6-45-54 - цілодобово;

4-61-13

КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр

0 800 506 800

ДТЕК«Дніпрообленерго»:

0 800 500 444,

0 800 301 220

Центральна енерго-

компанія: 21-50-13

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104

Пожежна частина: 101

Відділ поліції: 102

Швидка допомога: 103

Шановні громадяни м. Павлоград!

Приводячи до ладу свої присадибні ділянки, населення часто спалює суху траву. Людям слід розуміти, що для виникнення таких пожеж достатньо необережно кинутого недопалку чи сірника або необережного поводження з вогнем при розведенні багаття, що може призвести до непоправних наслідків: знищення будівель, матеріальних цінностей та травмування людей.



Пожежі, спричинені спалюванням сухої трави, небезпечні тим, що за короткий проміжок часу набирають великих розмірів. На відкритій території в безвітряну погоду вогонь може розповсюджуватися зі швидкістю до 4-х км за годину, а у вітряну - до 30 км; висота полум’я досягає 2-х метрів. Проте найбільшу небезпеку несе пожежа, яка розповсюджується при сильному вітрі з різкими змінами напрямку та швидкості. Як правило, територія таких пожеж протягом 15-30 хвилин збільшується в 2-3 рази. Гасіння таких пожеж пов’язано з подоланням великих труднощів, затратою значних матеріальних засобів і людських ресурсів. Приводячи до ладу свої присадибні ділянки, населення часто спалює суху траву. Людям слід розуміти, що для виникнення таких пожеж достатньо необережно кинутого недопалку чи сірника або необережного поводження з вогнем при розведенні багаття, що може призвести до непоправних наслідків: знищення будівель, матеріальних цінностей та травмування людей.Пожежі, спричинені спалюванням сухої трави, небезпечні тим, що за короткий проміжок часу набирають великих розмірів. На відкритій території в безвітряну погоду вогонь може розповсюджуватися зі швидкістю до 4-х км за годину, а у вітряну - до 30 км; висота полум’я досягає 2-х метрів. Проте найбільшу небезпеку несе пожежа, яка розповсюджується при сильному вітрі з різкими змінами напрямку та швидкості. Як правило, територія таких пожеж протягом 15-30 хвилин збільшується в 2-3 рази. Гасіння таких пожеж пов’язано з подоланням великих труднощів, затратою значних матеріальних засобів і людських ресурсів. подробнее