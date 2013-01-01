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Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово
моб.: 095-225-41-92
КП «ПЖС»:
Дільниця № 1: 6-43-92
Дільниця № 2: 20-76-50
Аварійна служба:
20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово
ПП «К-П-1»:
6-33-33 - цілодобово
КП «Павлоград-Світло»:
6-40-07
КП «Павлоградводо-
канал»: 20-20-44 - цілодобово
КП «Павлоградтепло-
енерго»: 4-27-93 - цілодобово
КП «Затишне місто»:
6-45-54 - цілодобово;
4-61-13
КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр
0 800 506 800
ДТЕК«Дніпрообленерго»:
0 800 500 444,
0 800 301 220
Центральна енерго-
компанія: 21-50-13
ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104
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Весняна депресія
Весняна депресія - це важке психічне захворювання, пов'язане з біохімічними змінами в головному мозку і потребує серйозного і тривалого лікування. Такі стани у людей зустрічаються не так часто, але це той випадок, коли потрібна допомога психіатра.
Те, що ми в побуті називаємо депресією, насправді є депресивним станом, який часто виникає навесні.
За статистикою, жінки частіше схильні до весняної депресії, ніж чоловіки в силу їх більшої емоційності. Жінки, які ведуть активний спосіб життя рідше страждають від депресії, ніж домогосподарки і немає різниці молода це дівчина чи жінка у віці.
Як запідозрити у себе весняну депресію?
Симптоми депресивного стану різноманітні:
- постійно поганий настрій;
- часті сльози без серйозних на те причин;
- фізична слабкість;
- не властива Вам дратівливість;
- постійне відчуття тривоги, занепокоєння;
- зниження власної самооцінки;
- безсоння; подробнее
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