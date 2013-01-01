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4 апреля - Осторожно - мины! (Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием)

4 апреля - Всемирный день крысы

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7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы

7 апреля - Всемирный день здоровья

7 апреля - Международный день памяти о геноциде в Руанде

8 апреля - День работников военных комиссариатов

8 апреля - Международный день ромов

9 апреля - Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье) Аварійні служби міста Диспетчерські та аварійні служби міста



Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово

моб.: 095-225-41-92

КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба:

20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»:

6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»:

6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

КП «Павлоградтепло-

енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»:

6-45-54 - цілодобово;

4-61-13

КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр

0 800 506 800

ДТЕК«Дніпрообленерго»:

0 800 500 444,

0 800 301 220

Центральна енерго-

компанія: 21-50-13

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104

Пожежна частина: 101

Відділ поліції: 102

Швидка допомога: 103

Весняна депресія

Весняна депресія - це важке психічне захворювання, пов'язане з біохімічними змінами в головному мозку і потребує серйозного і тривалого лікування. Такі стани у людей зустрічаються не так часто, але це той випадок, коли потрібна допомога психіатра.



Те, що ми в побуті називаємо депресією, насправді є депресивним станом, який часто виникає навесні.



За статистикою, жінки частіше схильні до весняної депресії, ніж чоловіки в силу їх більшої емоційності. Жінки, які ведуть активний спосіб життя рідше страждають від депресії, ніж домогосподарки і немає різниці молода це дівчина чи жінка у віці.



Як запідозрити у себе весняну депресію?

Симптоми депресивного стану різноманітні:

- постійно поганий настрій;

- часті сльози без серйозних на те причин;

- фізична слабкість;

- не властива Вам дратівливість;

- постійне відчуття тривоги, занепокоєння;

- зниження власної самооцінки;

- безсоння; - це важке психічне захворювання, пов'язане з біохімічними змінами в головному мозку і потребує серйозного і тривалого лікування. Такі стани у людей зустрічаються не так часто, але це той випадок, коли потрібна допомога психіатра.Те, що ми в побуті називаємо депресією, насправді є депресивним станом, який часто виникає навесні.За статистикою, жінки частіше схильні до весняної депресії, ніж чоловіки в силу їх більшої емоційності. Жінки, які ведуть активний спосіб життя рідше страждають від депресії, ніж домогосподарки і немає різниці молода це дівчина чи жінка у віці.Симптоми депресивного стану різноманітні:- постійно поганий настрій;- часті сльози без серйозних на те причин;- фізична слабкість;- не властива Вам дратівливість;- постійне відчуття тривоги, занепокоєння;- зниження власної самооцінки;- безсоння; подробнее