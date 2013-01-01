Главное меню Главная Свяжитесь с нами Знакомства Астропрогноз Гороскоп Погода Телепрограмма Гостевая книга Податкова адміністрація Реклама Курсы валют Праздники Украины 2016 27 марта - День нефролога

27 марта - Международный день театра

1 апреля - День Смеха

1 апреля - Международный день птиц, День орнитолога

2 апреля - Всемирный День распространения знаний об аутизме

2 апреля - День геолога

2 апреля - Международный день детской книги

4 апреля - День веб-мастера

4 апреля - Международный День бродячих животных

4 апреля - Осторожно - мины! (Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием)

4 апреля - Всемирный день крысы

5 апреля - Первая конституция

6 апреля - День работника следственных органов

6 апреля - Международный день спорта на благо мира и развития

6 апреля - Всемирный день настольного тенниса

7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы

7 апреля - Всемирный день здоровья

7 апреля - Международный день памяти о геноциде в Руанде

8 апреля - День работников военных комиссариатов

8 апреля - Международный день ромов

9 апреля - Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье) Аварійні служби міста Диспетчерські та аварійні служби міста



Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово

моб.: 095-225-41-92

КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба:

20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»:

6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»:

6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

КП «Павлоградтепло-

енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»:

6-45-54 - цілодобово;

4-61-13

КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр

0 800 506 800

ДТЕК«Дніпрообленерго»:

0 800 500 444,

0 800 301 220

Центральна енерго-

компанія: 21-50-13

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104

Пожежна частина: 101

Відділ поліції: 102

Швидка допомога: 103

Збережемо наш скарб – рідну мову!

Шановні мешканці міста Павлоград, керівники підприємств та установ всіх форм власності, власники об’єктів торгівлі та відпочинку, росповсюджувачі зовнішньої реклами!



Українська мова – не лише засіб спілкування, а й скарбниця духовного і культурного спадку українського народу. Вона – невід’ємний державницький атрибут, що зберігає історичну спадкоємність, історичну пам’ять і досвід нації.



Українська мова виконує функцію єдиної державної мови в Україні.



Престижу рідної мови сприяє патріотичне ставлення до неї в усіх сферах нашого життя. Її захист - найприродніший і найпростіший, найлегший і найнеобхідніший спосіб національного відродження і самоутвердження. Володіння рідною мовою - не заслуга, а обов’язок справжніх патріотів. Шановні мешканці міста Павлоград, керівники підприємств та установ всіх форм власності, власники об’єктів торгівлі та відпочинку, росповсюджувачі зовнішньої реклами!Українська мова – не лише засіб спілкування, а й скарбниця духовного і культурного спадку українського народу. Вона – невід’ємний державницький атрибут, що зберігає історичну спадкоємність, історичну пам’ять і досвід нації.Українська мова виконує функцію єдиної державної мови в Україні.Престижу рідної мови сприяє патріотичне ставлення до неї в усіх сферах нашого життя. Її захист - найприродніший і найпростіший, найлегший і найнеобхідніший спосіб національного відродження і самоутвердження. Володіння рідною мовою - не заслуга, а обов’язок справжніх патріотів. подробнее