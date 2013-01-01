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27 марта - Международный день театра

1 апреля - День Смеха

1 апреля - Международный день птиц, День орнитолога

2 апреля - Всемирный День распространения знаний об аутизме

2 апреля - День геолога

2 апреля - Международный день детской книги

4 апреля - День веб-мастера

4 апреля - Международный День бродячих животных

4 апреля - Осторожно - мины! (Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием)

4 апреля - Всемирный день крысы

5 апреля - Первая конституция

6 апреля - День работника следственных органов

6 апреля - Международный день спорта на благо мира и развития

6 апреля - Всемирный день настольного тенниса

7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы

7 апреля - Всемирный день здоровья

7 апреля - Международный день памяти о геноциде в Руанде

8 апреля - День работников военных комиссариатов

8 апреля - Международный день ромов

9 апреля - Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье) Аварійні служби міста Диспетчерські та аварійні служби міста



Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово

моб.: 095-225-41-92

КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба:

20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»:

6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»:

6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

КП «Павлоградтепло-

енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»:

6-45-54 - цілодобово;

4-61-13

КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр

0 800 506 800

ДТЕК«Дніпрообленерго»:

0 800 500 444,

0 800 301 220

Центральна енерго-

компанія: 21-50-13

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104

Пожежна частина: 101

Відділ поліції: 102

Швидка допомога: 103

ПІДВИЩЕННЯ ПЕНСІЙ ЛЬОТНОМУ І ЛЬОТНО-ВИПРОБНОМУ СКЛАДУ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ

В квітні 2017 року працівники льотного і льотно-випробного складу цивільної авіації отримають збільшені пенсії у зв’язку із зростанням середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки, за 2016 рік з доплатою за березень поточного року.



Відповідно до підпункту “в” пункту 7 “Порядку призначення і виплати пенсій за вислугу років працівникам льотно-випробного складу цивільної авіації”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.1992 № 418 (зі змінами, внесеними постановою Уряду від 09.08.2005 № 713), у разі зростання середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки, щороку з 1 березня (починаючи з 2005 року) заробіток, з якого призначається (перераховується) пенсія відповідно до цього пункту, збільшується на коефіцієнт, який визначається шляхом ділення середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки за рік, що передує року, в якому проводиться перерахунок, на середню заробітну плату працівників, зайнятих у галузях економіки, яка враховувалася під час призначення (перерахунку) пенсії. В квітні 2017 року працівники льотного і льотно-випробного складу цивільної авіації отримають збільшені пенсії у зв’язку із зростанням середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки, за 2016 рік з доплатою за березень поточного року.Відповідно до підпункту “в” пункту 7 “Порядку призначення і виплати пенсій за вислугу років працівникам льотно-випробного складу цивільної авіації”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.1992 № 418 (зі змінами, внесеними постановою Уряду від 09.08.2005 № 713), у разі зростання середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки, щороку з 1 березня (починаючи з 2005 року) заробіток, з якого призначається (перераховується) пенсія відповідно до цього пункту, збільшується на коефіцієнт, який визначається шляхом ділення середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки за рік, що передує року, в якому проводиться перерахунок, на середню заробітну плату працівників, зайнятих у галузях економіки, яка враховувалася під час призначення (перерахунку) пенсії. подробнее