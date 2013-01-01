Главное меню Главная Свяжитесь с нами Знакомства Астропрогноз Гороскоп Погода Телепрограмма Гостевая книга Податкова адміністрація Реклама Курсы валют Праздники Украины 2016 27 марта - День нефролога

27 марта - Международный день театра

1 апреля - День Смеха

1 апреля - Международный день птиц, День орнитолога

2 апреля - Всемирный День распространения знаний об аутизме

2 апреля - День геолога

2 апреля - Международный день детской книги

4 апреля - День веб-мастера

4 апреля - Международный День бродячих животных

4 апреля - Осторожно - мины! (Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием)

4 апреля - Всемирный день крысы

5 апреля - Первая конституция

6 апреля - День работника следственных органов

6 апреля - Международный день спорта на благо мира и развития

6 апреля - Всемирный день настольного тенниса

7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы

7 апреля - Всемирный день здоровья

7 апреля - Международный день памяти о геноциде в Руанде

8 апреля - День работников военных комиссариатов

8 апреля - Международный день ромов

9 апреля - Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье) Аварійні служби міста Диспетчерські та аварійні служби міста



Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово

моб.: 095-225-41-92

КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба:

20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»:

6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»:

6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

КП «Павлоградтепло-

енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»:

6-45-54 - цілодобово;

4-61-13

КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр

0 800 506 800

ДТЕК«Дніпрообленерго»:

0 800 500 444,

0 800 301 220

Центральна енерго-

компанія: 21-50-13

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104

Пожежна частина: 101

Відділ поліції: 102

Швидка допомога: 103

Вручено заслужені нагороди

Сьогодні, 27 березня, перед засіданням виконкому міський голова А.О. Вершина разом з представником військового комісаріату вручив нагороди Президента України павлоградцям, які захищали незалежність та цілісність нашої держави на сході України. Попов Костянтин Олександрович нагороджений орденом «Богдана Хмельницького» ІІІ ступеня за особливі заслуги та Семенков Сергій Олександрович нагороджений медаллю «ЗАХИСНИКА ВІТЧИЗНИ» за особливу мужність і відвагу, виявлені у захисті державних інтересів.



Також Анатолій Олексійович подякував ініціативній місії, яка відвідала та привітала від усіх павлоградців з 8 Березня жінок, що несуть службу на передових позиціях в зоні АТО. Так 7 березня представники громадських організацій, волонтери Павлограда та творчі колективи міста подарували святковий концерт жінкам-військовослужбовцям окремої 25-ї повітряно-десантної бригади. Сьогодні, 27 березня, перед засіданням виконкому міський голова А.О. Вершина разом з представником військового комісаріату вручив нагороди Президента України павлоградцям, які захищали незалежність та цілісність нашої держави на сході України. Попов Костянтин Олександрович нагороджений орденом «Богдана Хмельницького» ІІІ ступеня за особливі заслуги та Семенков Сергій Олександрович нагороджений медаллю «ЗАХИСНИКА ВІТЧИЗНИ» за особливу мужність і відвагу, виявлені у захисті державних інтересів.Також Анатолій Олексійович подякував ініціативній місії, яка відвідала та привітала від усіх павлоградців з 8 Березня жінок, що несуть службу на передових позиціях в зоні АТО. Так 7 березня представники громадських організацій, волонтери Павлограда та творчі колективи міста подарували святковий концерт жінкам-військовослужбовцям окремої 25-ї повітряно-десантної бригади. подробнее