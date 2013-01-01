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27 марта - Международный день театра

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1 апреля - Международный день птиц, День орнитолога

2 апреля - Всемирный День распространения знаний об аутизме

2 апреля - День геолога

2 апреля - Международный день детской книги

4 апреля - День веб-мастера

4 апреля - Международный День бродячих животных

4 апреля - Осторожно - мины! (Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием)

4 апреля - Всемирный день крысы

5 апреля - Первая конституция

6 апреля - День работника следственных органов

6 апреля - Международный день спорта на благо мира и развития

6 апреля - Всемирный день настольного тенниса

7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы

7 апреля - Всемирный день здоровья

7 апреля - Международный день памяти о геноциде в Руанде

8 апреля - День работников военных комиссариатов

8 апреля - Международный день ромов

9 апреля - Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье) Аварійні служби міста Диспетчерські та аварійні служби міста



Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово

моб.: 095-225-41-92

КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба:

20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»:

6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»:

6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

КП «Павлоградтепло-

енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»:

6-45-54 - цілодобово;

4-61-13

КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр

0 800 506 800

ДТЕК«Дніпрообленерго»:

0 800 500 444,

0 800 301 220

Центральна енерго-

компанія: 21-50-13

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104

Пожежна частина: 101

Відділ поліції: 102

Швидка допомога: 103

Ні! стихійній торгівлі

Стихійні місця торгівлі в місті Павлограді лишаються серйозною проблемою. Мало хто з мешканців замислюється над тим, яку небезпеку несуть стихійні ринки. Це негативне явище важко викоренити.



Так 23 березня 2017 року у виконкомі Павлоградської міської ради була проведена нарада з питання ліквідації стихійної торгівлі в місті під головуванням міського голови Вершини А.О., за участю заступника міського голови Пацко С.Г., начальника відділу розвитку споживчого ринку та підприємництва Кусочкіної С.М., заступника начальника Павлоградського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській обл. Барашева В.О., в.о. начальника Управління Держпродспоживслужби в м. Павлограді Атоєва Б.М., начальника інспекції з благоустрою міста Соловйова В.В.



Як наголосив міський голова, основним питанням роботи робочої групи в 2017 році - це впорядкування стихійної торгівлі, забезпечення безпеки мешканців міста від харчових отруєнь, а також приведення сезонної дрібно-роздрібної торгівлі овочами, фруктами та бахчевими культурами до єдиного естетичного вигляду. Стихійні місця торгівлі в місті Павлограді лишаються серйозною проблемою. Мало хто з мешканців замислюється над тим, яку небезпеку несуть стихійні ринки. Це негативне явище важко викоренити.Так 23 березня 2017 року у виконкомі Павлоградської міської ради була проведена нарада з питання ліквідації стихійної торгівлі в місті під головуванням міського голови Вершини А.О., за участю заступника міського голови Пацко С.Г., начальника відділу розвитку споживчого ринку та підприємництва Кусочкіної С.М., заступника начальника Павлоградського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській обл. Барашева В.О., в.о. начальника Управління Держпродспоживслужби в м. Павлограді Атоєва Б.М., начальника інспекції з благоустрою міста Соловйова В.В.Як наголосив міський голова, основним питанням роботи робочої групи в 2017 році - це впорядкування стихійної торгівлі, забезпечення безпеки мешканців міста від харчових отруєнь, а також приведення сезонної дрібно-роздрібної торгівлі овочами, фруктами та бахчевими культурами до єдиного естетичного вигляду. подробнее