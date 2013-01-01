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Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово
моб.: 095-225-41-92
КП «ПЖС»:
Дільниця № 1: 6-43-92
Дільниця № 2: 20-76-50
Аварійна служба:
20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово
ПП «К-П-1»:
6-33-33 - цілодобово
КП «Павлоград-Світло»:
6-40-07
КП «Павлоградводо-
канал»: 20-20-44 - цілодобово
КП «Павлоградтепло-
енерго»: 4-27-93 - цілодобово
КП «Затишне місто»:
6-45-54 - цілодобово;
4-61-13
КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр
0 800 506 800
ДТЕК«Дніпрообленерго»:
0 800 500 444,
0 800 301 220
Центральна енерго-
компанія: 21-50-13
ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104
Пожежна частина: 101
Відділ поліції: 102
Швидка допомога: 103
Ні! стихійній торгівлі
Стихійні місця торгівлі в місті Павлограді лишаються серйозною проблемою. Мало хто з мешканців замислюється над тим, яку небезпеку несуть стихійні ринки. Це негативне явище важко викоренити.
Так 23 березня 2017 року у виконкомі Павлоградської міської ради була проведена нарада з питання ліквідації стихійної торгівлі в місті під головуванням міського голови Вершини А.О., за участю заступника міського голови Пацко С.Г., начальника відділу розвитку споживчого ринку та підприємництва Кусочкіної С.М., заступника начальника Павлоградського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській обл. Барашева В.О., в.о. начальника Управління Держпродспоживслужби в м. Павлограді Атоєва Б.М., начальника інспекції з благоустрою міста Соловйова В.В.
Як наголосив міський голова, основним питанням роботи робочої групи в 2017 році - це впорядкування стихійної торгівлі, забезпечення безпеки мешканців міста від харчових отруєнь, а також приведення сезонної дрібно-роздрібної торгівлі овочами, фруктами та бахчевими культурами до єдиного естетичного вигляду. подробнее
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