Главное меню Главная Свяжитесь с нами Знакомства Астропрогноз Гороскоп Погода Телепрограмма Гостевая книга Податкова адміністрація Реклама Курсы валют Праздники Украины 2016 27 марта - День нефролога

27 марта - Международный день театра

1 апреля - День Смеха

1 апреля - Международный день птиц, День орнитолога

2 апреля - Всемирный День распространения знаний об аутизме

2 апреля - День геолога

2 апреля - Международный день детской книги

4 апреля - День веб-мастера

4 апреля - Международный День бродячих животных

4 апреля - Осторожно - мины! (Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием)

4 апреля - Всемирный день крысы

5 апреля - Первая конституция

6 апреля - День работника следственных органов

6 апреля - Международный день спорта на благо мира и развития

6 апреля - Всемирный день настольного тенниса

7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы

7 апреля - Всемирный день здоровья

7 апреля - Международный день памяти о геноциде в Руанде

8 апреля - День работников военных комиссариатов

8 апреля - Международный день ромов

9 апреля - Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье) Аварійні служби міста Диспетчерські та аварійні служби міста



Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово

моб.: 095-225-41-92

КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба:

20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»:

6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»:

6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

КП «Павлоградтепло-

енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»:

6-45-54 - цілодобово;

4-61-13

КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр

0 800 506 800

ДТЕК«Дніпрообленерго»:

0 800 500 444,

0 800 301 220

Центральна енерго-

компанія: 21-50-13

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104

Пожежна частина: 101

Відділ поліції: 102

Швидка допомога: 103

Державний реєстр виборців постійно оновлюється

Державний реєстр виборців — це реєстр, де зберігаються персональні данні, що містять відомості про громадян України, які мають право голосу на виборах різних рівнів у відповідності до вимог ст. 70 Конституції України.



Більшість жителів м.Павлограда вважають, що робота по формуванню списків виборців проводиться тільки під час виборчих компаній. Це зовсім не вірне уявлення.



Відділ ведення Державного реєстру виборців працює над забезпеченням актуальності та достовірності відомостей про виборців. З метою удосконалення бази Державного реєстру виборців працівниками відділу щоденно здійснюється візуальний та автоматизований контроль повноти і коректності персональних даних Державного реєстру виборців. Державний реєстр виборців — це реєстр, де зберігаються персональні данні, що містять відомості про громадян України, які мають право голосу на виборах різних рівнів у відповідності до вимог ст. 70 Конституції України.Більшість жителів м.Павлограда вважають, що робота по формуванню списків виборців проводиться тільки під час виборчих компаній. Це зовсім не вірне уявлення.Відділ ведення Державного реєстру виборців працює над забезпеченням актуальності та достовірності відомостей про виборців. З метою удосконалення бази Державного реєстру виборців працівниками відділу щоденно здійснюється візуальний та автоматизований контроль повноти і коректності персональних даних Державного реєстру виборців. подробнее