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24 марта - День фтизиатра
Аварійні служби міста
Диспетчерські та аварійні служби міста
Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово
моб.: 095-225-41-92
КП «ПЖС»:
Дільниця № 1: 6-43-92
Дільниця № 2: 20-76-50
Аварійна служба:
20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово
ПП «К-П-1»:
6-33-33 - цілодобово
КП «Павлоград-Світло»:
6-40-07
КП «Павлоградводо-
канал»: 20-20-44 - цілодобово
КП «Павлоградтепло-
енерго»: 4-27-93 - цілодобово
КП «Затишне місто»:
6-45-54 - цілодобово;
4-61-13
КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр
0 800 506 800
ДТЕК«Дніпрообленерго»:
0 800 500 444,
0 800 301 220
Центральна енерго-
компанія: 21-50-13
ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104
Пожежна частина: 101
Відділ поліції: 102
Швидка допомога: 103
Загальноміський суботник в місті Павлоград
Шановні павлоградці!
24.03.2017 року заплановано провести загальноміський суботник з озеленення, благоустрою, прибирання території міста Павлоград.
З приходом весни у місті розпочалися роботи з благоустрою та приведення території міста в належний санітарний стан.
Комунальними службами заплановано виконати наступні роботи:
- упорядкування територій парків, скверів, алей, прибудинкових територій – 568 га;
- висаджування дерев – 350 од.;
- висаджування кущів – 1100 од.;
- вирубування порослі, обрізка дерев;
- ремонт покриття доріг – 66,3 тис. м. кв. подробнее
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