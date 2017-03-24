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20 марта - Всемирный день здоровья ротовой полости

20 марта - День весеннего равноденствия

20 марта - Международный день счастья

21 марта - Всемирный день поэзии

21 марта - Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации

21 марта - Международный день лесов

21 марта - Международный день человека с синдромом Дауна

21 марта - Международный день кукольника

22 марта - Всемирный день водных ресурсов

22 марта - День Балтийского моря

22 марта - День таксиста

23 марта - Всемирный день метеоролога

24 марта - Всемирный день борьбы с туберкулезом

24 марта - Всеукраинский день борьбы с заболеванием туберкулезом

24 марта - День фтизиатра Аварійні служби міста Диспетчерські та аварійні служби міста



Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово

моб.: 095-225-41-92

КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба:

20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»:

6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»:

6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

КП «Павлоградтепло-

енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»:

6-45-54 - цілодобово;

4-61-13

КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр

0 800 506 800

ДТЕК«Дніпрообленерго»:

0 800 500 444,

0 800 301 220

Центральна енерго-

компанія: 21-50-13

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104

Пожежна частина: 101

Відділ поліції: 102

Швидка допомога: 103

Загальноміський суботник в місті Павлоград

Шановні павлоградці!



24.03.2017 року заплановано провести загальноміський суботник з озеленення, благоустрою, прибирання території міста Павлоград.



З приходом весни у місті розпочалися роботи з благоустрою та приведення території міста в належний санітарний стан.



Комунальними службами заплановано виконати наступні роботи:

- упорядкування територій парків, скверів, алей, прибудинкових територій – 568 га;

- висаджування дерев – 350 од.;

- висаджування кущів – 1100 од.;

- вирубування порослі, обрізка дерев;

- ремонт покриття доріг – 66,3 тис. м. кв. Шановні павлоградці!З приходом весни у місті розпочалися роботи з благоустрою та приведення території міста в належний санітарний стан.Комунальними службами заплановано виконати наступні роботи:- упорядкування територій парків, скверів, алей, прибудинкових територій – 568 га;- висаджування дерев – 350 од.;- висаджування кущів – 1100 од.;- вирубування порослі, обрізка дерев;- ремонт покриття доріг – 66,3 тис. м. кв. подробнее