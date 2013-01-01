Главное меню Главная Свяжитесь с нами Знакомства Астропрогноз Гороскоп Погода Телепрограмма Гостевая книга Податкова адміністрація Реклама Курсы валют Праздники Украины 2016 20 марта - Всемирный день Земли

20 марта - Всемирный день здоровья ротовой полости

20 марта - День весеннего равноденствия

20 марта - Международный день счастья

21 марта - Всемирный день поэзии

21 марта - Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации

21 марта - Международный день лесов

21 марта - Международный день человека с синдромом Дауна

21 марта - Международный день кукольника

22 марта - Всемирный день водных ресурсов

22 марта - День Балтийского моря

22 марта - День таксиста

23 марта - Всемирный день метеоролога

24 марта - Всемирный день борьбы с туберкулезом

24 марта - Всеукраинский день борьбы с заболеванием туберкулезом

24 марта - День фтизиатра Аварійні служби міста Диспетчерські та аварійні служби міста



Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово

моб.: 095-225-41-92

КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба:

20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»:

6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»:

6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

КП «Павлоградтепло-

енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»:

6-45-54 - цілодобово;

4-61-13

КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр

0 800 506 800

ДТЕК«Дніпрообленерго»:

0 800 500 444,

0 800 301 220

Центральна енерго-

компанія: 21-50-13

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104

Пожежна частина: 101

Відділ поліції: 102

Швидка допомога: 103

ПРИЄДНУЙТЕСЬ ДО БЛАГОРОДНИХ СПРАВ ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА!

Шановні співвітчизники!



З 20 березня до 20 квітня 2017 року в м. Павлограді буде проходити Всеукраїнський місячник Товариства Червоного Хреста України під гаслом «Забезпечуючи найголовніше».



МЕТА місячника – привернути увагу суспільства до проблем вразливих категорій населення: внутрішньо переміщених осіб, самотніх непрацездатних громадян похилого віку, ветеранів війни та праці, інвалідів, багатодітних та неповних сімей, дітей-сиріт, хворих на ВІЛ/СНІД або туберкульоз, а також сформувати громадську думку на користь милосердя.



Під час місячника планується збір коштів, натуральної допомоги (продуктів харчування, одягу, взуття, предметів хатнього вжитку, предметів першої необхідності та миючих засобів, медикаментів, шкільного приладдя, іграшок та ін.) для внутрішньо переміщених осіб і хворих, особливо тих, хто не може самостійно пересуватися. в м. Павлограді буде проходити Всеукраїнський місячник Товариства Червоного Хреста України під гаслом «Забезпечуючи найголовніше».– привернути увагу суспільства до проблем вразливих категорій населення: внутрішньо переміщених осіб, самотніх непрацездатних громадян похилого віку, ветеранів війни та праці, інвалідів, багатодітних та неповних сімей, дітей-сиріт, хворих на ВІЛ/СНІД або туберкульоз, а також сформувати громадську думку на користь милосердя.Під час місячника планується збір коштів, натуральної допомоги (продуктів харчування, одягу, взуття, предметів хатнього вжитку, предметів першої необхідності та миючих засобів, медикаментів, шкільного приладдя, іграшок та ін.) для внутрішньо переміщених осіб і хворих, особливо тих, хто не може самостійно пересуватися. подробнее