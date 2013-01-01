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Праздники Украины 2016
20 марта - Всемирный день Земли
20 марта - Всемирный день здоровья ротовой полости
20 марта - День весеннего равноденствия
20 марта - Международный день счастья
21 марта - Всемирный день поэзии
21 марта - Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации
21 марта - Международный день лесов
21 марта - Международный день человека с синдромом Дауна
21 марта - Международный день кукольника
22 марта - Всемирный день водных ресурсов
22 марта - День Балтийского моря
22 марта - День таксиста
23 марта - Всемирный день метеоролога
24 марта - Всемирный день борьбы с туберкулезом
24 марта - Всеукраинский день борьбы с заболеванием туберкулезом
24 марта - День фтизиатра
Аварійні служби міста
Диспетчерські та аварійні служби міста
Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово
моб.: 095-225-41-92
КП «ПЖС»:
Дільниця № 1: 6-43-92
Дільниця № 2: 20-76-50
Аварійна служба:
20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово
ПП «К-П-1»:
6-33-33 - цілодобово
КП «Павлоград-Світло»:
6-40-07
КП «Павлоградводо-
канал»: 20-20-44 - цілодобово
КП «Павлоградтепло-
енерго»: 4-27-93 - цілодобово
КП «Затишне місто»:
6-45-54 - цілодобово;
4-61-13
КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр
0 800 506 800
ДТЕК«Дніпрообленерго»:
0 800 500 444,
0 800 301 220
Центральна енерго-
компанія: 21-50-13
ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104
Пожежна частина: 101
Відділ поліції: 102
Швидка допомога: 103
Сахарный диабет и его осложнения
В Павлограде за 12 месяцев 2016 года состоит на «Д» учете 3873 (435 на 10 000 нас.) больных, страдающих сахарным диабетом (в сравнении за 12 мес. 2015 года - 3471 больных, что составляло 412,1 на 10 000 нас.).
Областной показатель за 2015 год - 372,9 на 10 000 нас.
Из них 883 человек (99,1 на 10 000 нас.) получают инсулинотерапию (в 2015 году - 818 человека 89,9 на 10 000 нас.). Областной показатель за 2015 год - 85,4 на 10 000 нас.
Сахарным диабетом 1 типа страдают 215 (24,1 на 10 000 нас.) пациентов - все получают инсулинотерапию (2015 год - 204 человек, что составляло 22,6 на 10 000 нас.).
Сахарный диабет 2 типа установлен у 3658 пациентов (410,9 на 10 000 нас.), на инсулинотерапии из них - 668 человек - 75 на 10 000 нас. (2015 год - 3471 человек с СД 2 типа, что составляло 332,6 на 10 000 нас., на инсулинотерапии - 614 ,что составляло 68,2 на 10 000 нас.). подробнее
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