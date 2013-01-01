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20 марта - Всемирный день здоровья ротовой полости

20 марта - День весеннего равноденствия

20 марта - Международный день счастья

21 марта - Всемирный день поэзии

21 марта - Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации

21 марта - Международный день лесов

21 марта - Международный день человека с синдромом Дауна

21 марта - Международный день кукольника

22 марта - Всемирный день водных ресурсов

22 марта - День Балтийского моря

22 марта - День таксиста

23 марта - Всемирный день метеоролога

24 марта - Всемирный день борьбы с туберкулезом

24 марта - Всеукраинский день борьбы с заболеванием туберкулезом

24 марта - День фтизиатра Аварійні служби міста Диспетчерські та аварійні служби міста



Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово

моб.: 095-225-41-92

КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба:

20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»:

6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»:

6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

КП «Павлоградтепло-

енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»:

6-45-54 - цілодобово;

4-61-13

КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр

0 800 506 800

ДТЕК«Дніпрообленерго»:

0 800 500 444,

0 800 301 220

Центральна енерго-

компанія: 21-50-13

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104

Пожежна частина: 101

Відділ поліції: 102

Швидка допомога: 103

Сахарный диабет и его осложнения

В Павлограде за 12 месяцев 2016 года состоит на «Д» учете 3873 (435 на 10 000 нас.) больных, страдающих сахарным диабетом (в сравнении за 12 мес. 2015 года - 3471 больных, что составляло 412,1 на 10 000 нас.).



Областной показатель за 2015 год - 372,9 на 10 000 нас.



Из них 883 человек (99,1 на 10 000 нас.) получают инсулинотерапию (в 2015 году - 818 человека 89,9 на 10 000 нас.). Областной показатель за 2015 год - 85,4 на 10 000 нас.



Сахарным диабетом 1 типа страдают 215 (24,1 на 10 000 нас.) пациентов - все получают инсулинотерапию (2015 год - 204 человек, что составляло 22,6 на 10 000 нас.).



Сахарный диабет 2 типа установлен у 3658 пациентов (410,9 на 10 000 нас.), на инсулинотерапии из них - 668 человек - 75 на 10 000 нас. (2015 год - 3471 человек с СД 2 типа, что составляло 332,6 на 10 000 нас., на инсулинотерапии - 614 ,что составляло 68,2 на 10 000 нас.). В Павлограде за 12 месяцев 2016 года состоит на «Д» учете 3873 (435 на 10 000 нас.) больных, страдающих сахарным диабетом (в сравнении за 12 мес. 2015 года - 3471 больных, что составляло 412,1 на 10 000 нас.).Областной показатель за 2015 год - 372,9 на 10 000 нас.Из них 883 человек (99,1 на 10 000 нас.) получают инсулинотерапию (в 2015 году - 818 человека 89,9 на 10 000 нас.). Областной показатель за 2015 год - 85,4 на 10 000 нас.Сахарным диабетом 1 типа страдают 215 (24,1 на 10 000 нас.) пациентов - все получают инсулинотерапию (2015 год - 204 человек, что составляло 22,6 на 10 000 нас.).Сахарный диабет 2 типа установлен у 3658 пациентов (410,9 на 10 000 нас.), на инсулинотерапии из них - 668 человек - 75 на 10 000 нас. (2015 год - 3471 человек с СД 2 типа, что составляло 332,6 на 10 000 нас., на инсулинотерапии - 614 ,что составляло 68,2 на 10 000 нас.). подробнее