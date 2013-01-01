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Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово
моб.: 095-225-41-92
КП «ПЖС»:
Дільниця № 1: 6-43-92
Дільниця № 2: 20-76-50
Аварійна служба:
20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово
ПП «К-П-1»:
6-33-33 - цілодобово
КП «Павлоград-Світло»:
6-40-07
КП «Павлоградводо-
канал»: 20-20-44 - цілодобово
КП «Павлоградтепло-
енерго»: 4-27-93 - цілодобово
КП «Затишне місто»:
6-45-54 - цілодобово;
4-61-13
КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр
0 800 506 800
ДТЕК«Дніпрообленерго»:
0 800 500 444,
0 800 301 220
Центральна енерго-
компанія: 21-50-13
ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104
Пожежна частина: 101
Відділ поліції: 102
Швидка допомога: 103
5 ПРОСТЫХ СОВЕТОВ, которые помогут реже убирать в квартире
Не забывайте выполнять эти простые правила каждый день, и генеральную уборку можно будет делать реже.
1. Никогда не выходите из комнаты, не расставив вещи на свои места
Если вы видите, что вещи не стоят там, где должны, поставьте их на место: книги со стола отправьте на полку, одеяло с пола — на кровать или в стирку. Также не забывайте выносить мусор.
2. Всегда кладите обратно вещи, которые вынули из шкафа
Многие имеют привычку вывалить все вещи, примерить их и бросить на диван. Избавляйтесь от неё: аккуратно складывайте одежду обратно на полки. подробнее
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