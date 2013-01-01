Главное меню Главная Свяжитесь с нами Знакомства Астропрогноз Гороскоп Погода Телепрограмма Гостевая книга Податкова адміністрація Реклама Курсы валют Праздники Украины 2016 14 марта - Международный День борьбы против плотин

14 марта - Международный день числа «Пи»

15 марта - Всемирный день защиты прав потребителей

17 марта - Международный день сна

18 марта - День работника налоговой и таможенной службы Украины

19 марта - День клиента

19 марта - День работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения

19 марта - Международная день планетариев

20 марта - Всемирный день Земли

20 марта - Всемирный день здоровья ротовой полости

20 марта - День весеннего равноденствия

20 марта - Международный день счастья Аварійні служби міста Диспетчерські та аварійні служби міста



Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово

моб.: 095-225-41-92

КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба:

20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»:

6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»:

6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

КП «Павлоградтепло-

енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»:

6-45-54 - цілодобово;

4-61-13

КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр

0 800 506 800

ДТЕК«Дніпрообленерго»:

0 800 500 444,

0 800 301 220

Центральна енерго-

компанія: 21-50-13

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104

Пожежна частина: 101

Відділ поліції: 102

Швидка допомога: 103

5 ПРОСТЫХ СОВЕТОВ, которые помогут реже убирать в квартире

Не забывайте выполнять эти простые правила каждый день, и генеральную уборку можно будет делать реже.



1. Никогда не выходите из комнаты, не расставив вещи на свои места



Если вы видите, что вещи не стоят там, где должны, поставьте их на место: книги со стола отправьте на полку, одеяло с пола — на кровать или в стирку. Также не забывайте выносить мусор.



2. Всегда кладите обратно вещи, которые вынули из шкафа



Многие имеют привычку вывалить все вещи, примерить их и бросить на диван. Избавляйтесь от неё: аккуратно складывайте одежду обратно на полки. Не забывайте выполнять эти простые правила каждый день, и генеральную уборку можно будет делать реже.1. Никогда не выходите из комнаты, не расставив вещи на свои местаЕсли вы видите, что вещи не стоят там, где должны, поставьте их на место: книги со стола отправьте на полку, одеяло с пола — на кровать или в стирку. Также не забывайте выносить мусор.2. Всегда кладите обратно вещи, которые вынули из шкафаМногие имеют привычку вывалить все вещи, примерить их и бросить на диван. Избавляйтесь от неё: аккуратно складывайте одежду обратно на полки. подробнее