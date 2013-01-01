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14 марта - Международный день числа «Пи»

15 марта - Всемирный день защиты прав потребителей

17 марта - Международный день сна

18 марта - День работника налоговой и таможенной службы Украины

19 марта - День клиента

19 марта - День работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения

19 марта - Международная день планетариев

20 марта - Всемирный день Земли

20 марта - Всемирный день здоровья ротовой полости

20 марта - День весеннего равноденствия

20 марта - Международный день счастья Аварійні служби міста Диспетчерські та аварійні служби міста



Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово

моб.: 095-225-41-92

КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба:

20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»:

6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»:

6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

КП «Павлоградтепло-

енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»:

6-45-54 - цілодобово;

4-61-13

КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр

0 800 506 800

ДТЕК«Дніпрообленерго»:

0 800 500 444,

0 800 301 220

Центральна енерго-

компанія: 21-50-13

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104

Пожежна частина: 101

Відділ поліції: 102

Швидка допомога: 103

Как ухаживать за орхидеями разных сортов

Ухаживать за орхидеями проще, чем кажется: достаточно создать для них комфортные условия и обеспечить своевременный полив, подкормку и пересадку. Тогда растения будут радовать вас не один год.



ОБЩИЕ ПРАВИЛА УХОДА ЗА ОРХИДЕЯМИ



В чём выращивать орхидею



Корням орхидеи нужен воздух, плотный грунт для неё — верная смерть. Так что обычно орхидея растёт в воздухопроницаемом субстрате или вообще без него. В качестве субстрата чаще всего используется древесная кора, в неё может быть добавлен мох или древесный уголь.

Лучше покупать субстрат в специализированных магазинах: если вы неправильно его приготовите, он может навредить растению.

Удобнее всего выращивать орхидею в прозрачном горшке. Так проще контролировать уровень влажности и следить за состоянием корней. В горшке также можно проделать дополнительные отверстия для лучшей циркуляции воздуха. Ухаживать за орхидеями проще, чем кажется: достаточно создать для них комфортные условия и обеспечить своевременный полив, подкормку и пересадку. Тогда растения будут радовать вас не один год.Корням орхидеи нужен воздух, плотный грунт для неё — верная смерть. Так что обычно орхидея растёт в воздухопроницаемом субстрате или вообще без него. В качестве субстрата чаще всего используется древесная кора, в неё может быть добавлен мох или древесный уголь.Лучше покупать субстрат в специализированных магазинах: если вы неправильно его приготовите, он может навредить растению.Удобнее всего выращивать орхидею в прозрачном горшке. Так проще контролировать уровень влажности и следить за состоянием корней. В горшке также можно проделать дополнительные отверстия для лучшей циркуляции воздуха. подробнее