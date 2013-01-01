Главное меню Главная Свяжитесь с нами Знакомства Астропрогноз Гороскоп Погода Телепрограмма Гостевая книга Податкова адміністрація Реклама Курсы валют Праздники Украины 2016 14 марта - Международный День борьбы против плотин

14 марта - Международный день числа «Пи»

15 марта - Всемирный день защиты прав потребителей

17 марта - Международный день сна

18 марта - День работника налоговой и таможенной службы Украины

19 марта - День клиента

19 марта - День работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения

19 марта - Международная день планетариев

20 марта - Всемирный день Земли

20 марта - Всемирный день здоровья ротовой полости

20 марта - День весеннего равноденствия

20 марта - Международный день счастья Аварійні служби міста Диспетчерські та аварійні служби міста



Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово

моб.: 095-225-41-92

КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба:

20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»:

6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»:

6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

КП «Павлоградтепло-

енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»:

6-45-54 - цілодобово;

4-61-13

КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр

0 800 506 800

ДТЕК«Дніпрообленерго»:

0 800 500 444,

0 800 301 220

Центральна енерго-

компанія: 21-50-13

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104

Пожежна частина: 101

Відділ поліції: 102

Швидка допомога: 103

Йога для глаз: 8 простых упражнений

Эти упражнения помогают снять усталость, улучшить зрение и просто расслабиться. Вы можете выполнять их дома или на работе: достаточно выделить всего несколько минут и позаботиться об относительно спокойной обстановке. Главное — заниматься ежедневно.



Все упражнения нужно делать сидя с прямой спиной. По завершении каждого из них закрывайте глаза и отдыхайте несколько секунд.



Упражнение 1



Закройте глаза, сделайте несколько глубоких вдохов, чтобы расслабить тело. Затем разотрите ладони и приложите их к глазам. Оставайтесь в таком положении, пока руки не отдадут тепло. Затем, не открывая глаз, снова разотрите ладони и опять приложите их глазам. Выполните упражнение три раза. Эти упражнения помогают снять усталость, улучшить зрение и просто расслабиться. Вы можете выполнять их дома или на работе: достаточно выделить всего несколько минут и позаботиться об относительно спокойной обстановке. Главное — заниматься ежедневно.Все упражнения нужно делать сидя с прямой спиной. По завершении каждого из них закрывайте глаза и отдыхайте несколько секунд.Закройте глаза, сделайте несколько глубоких вдохов, чтобы расслабить тело. Затем разотрите ладони и приложите их к глазам. Оставайтесь в таком положении, пока руки не отдадут тепло. Затем, не открывая глаз, снова разотрите ладони и опять приложите их глазам. Выполните упражнение три раза. подробнее