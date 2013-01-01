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14 марта - Международный день числа «Пи»

15 марта - Всемирный день защиты прав потребителей

17 марта - Международный день сна

18 марта - День работника налоговой и таможенной службы Украины

19 марта - День клиента

19 марта - День работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения

19 марта - Международная день планетариев

20 марта - Всемирный день Земли

20 марта - Всемирный день здоровья ротовой полости

20 марта - День весеннего равноденствия

20 марта - Международный день счастья Аварійні служби міста Диспетчерські та аварійні служби міста



Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово

моб.: 095-225-41-92

КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба:

20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»:

6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»:

6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

КП «Павлоградтепло-

енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»:

6-45-54 - цілодобово;

4-61-13

КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр

0 800 506 800

ДТЕК«Дніпрообленерго»:

0 800 500 444,

0 800 301 220

Центральна енерго-

компанія: 21-50-13

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104

Пожежна частина: 101

Відділ поліції: 102

Швидка допомога: 103

Творчий фестиваль «Зіроньки надії і добра»

Вже десятий рік поспіль у нашому місті проводиться міський творчий фестиваль «Зіроньки надії і добра».



Фестиваль розкриває юні таланти серед дітей, які потребують соціального захисту: це діти з багатодітних та малозабезпечених родин, діти-сироти та під опікою, діти з вадами розвитку, діти із сімей, які зареєстровані як внутрішньо переміщені, діти учасників бойових дій.

Підготували творчих учасників дитячі музичні школи № 1, 2, 3, загальноосвітні школи міста та заклади позашкільного виховання.



Фестиваль проводився за номінаціями:

«Музика» - соло; ансамблі;

«Спів» - соло; ансамблі;

«Декоративно-прикладне мистецтво»;

«Живопис»;

«Оригінальний жанр». Вже десятий рік поспіль у нашому місті проводиться міський творчий фестиваль «Зіроньки надії і добра».Фестиваль розкриває юні таланти серед дітей, які потребують соціального захисту: це діти з багатодітних та малозабезпечених родин, діти-сироти та під опікою, діти з вадами розвитку, діти із сімей, які зареєстровані як внутрішньо переміщені, діти учасників бойових дій.Підготували творчих учасників дитячі музичні школи № 1, 2, 3, загальноосвітні школи міста та заклади позашкільного виховання.Фестиваль проводився за номінаціями:«Музика» - соло; ансамблі;«Спів» - соло; ансамблі;«Декоративно-прикладне мистецтво»;«Живопис»;«Оригінальний жанр». подробнее