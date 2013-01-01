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Праздники Украины 2016
14 марта - Международный День борьбы против плотин
14 марта - Международный день числа «Пи»
15 марта - Всемирный день защиты прав потребителей
17 марта - Международный день сна
18 марта - День работника налоговой и таможенной службы Украины
19 марта - День клиента
19 марта - День работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения
19 марта - Международная день планетариев
20 марта - Всемирный день Земли
20 марта - Всемирный день здоровья ротовой полости
20 марта - День весеннего равноденствия
20 марта - Международный день счастья
Аварійні служби міста
Диспетчерські та аварійні служби міста
Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово
моб.: 095-225-41-92
КП «ПЖС»:
Дільниця № 1: 6-43-92
Дільниця № 2: 20-76-50
Аварійна служба:
20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово
ПП «К-П-1»:
6-33-33 - цілодобово
КП «Павлоград-Світло»:
6-40-07
КП «Павлоградводо-
канал»: 20-20-44 - цілодобово
КП «Павлоградтепло-
енерго»: 4-27-93 - цілодобово
КП «Затишне місто»:
6-45-54 - цілодобово;
4-61-13
КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр
0 800 506 800
ДТЕК«Дніпрообленерго»:
0 800 500 444,
0 800 301 220
Центральна енерго-
компанія: 21-50-13
ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104
Пожежна частина: 101
Відділ поліції: 102
Швидка допомога: 103
Творчий фестиваль «Зіроньки надії і добра»
Вже десятий рік поспіль у нашому місті проводиться міський творчий фестиваль «Зіроньки надії і добра».
Фестиваль розкриває юні таланти серед дітей, які потребують соціального захисту: це діти з багатодітних та малозабезпечених родин, діти-сироти та під опікою, діти з вадами розвитку, діти із сімей, які зареєстровані як внутрішньо переміщені, діти учасників бойових дій.
Підготували творчих учасників дитячі музичні школи № 1, 2, 3, загальноосвітні школи міста та заклади позашкільного виховання.
Фестиваль проводився за номінаціями:
«Музика» - соло; ансамблі;
«Спів» - соло; ансамблі;
«Декоративно-прикладне мистецтво»;
«Живопис»;
«Оригінальний жанр». подробнее
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