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моб.: 095-225-41-92

КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба:

20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»:

6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»:

6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

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енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»:

6-45-54 - цілодобово;

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0 800 301 220

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Хвороба нирок та ожиріння

До Всесвітнього дня захворювання нирок в КЗ «Павлоградська міська лікарня №4» ДОР» було проведено прес-конференція за участю зав. відділенням гемодіалізу, міського лікаря-нефролога лікарні Каменської Юлії Володимирівни.



Фахівець повідомила журналістам про те, що метою проведення заходів до Всесвітнього дня захворювання нирок є звернення уваги суспільства на існування серйозної проблеми, пов'язаної з ураженням нирок, а також необхідність інформувати і мотивувати людей піклуватися про своє здоров'я. У 2017 році Всесвітній день захворювання нирок відбудеться 9 березня і присвячений актуальній темі: «Хвороба нирок та ожиріння».



Каменська Ю.В. розповіла про те, що за останні десятиліття ожиріння стало однією з актуальних проблем світової охорони здоров'я. Відомо, що при ожирінні збільшується ймовірність розвитку таких захворювань як цукровий діабет, артеріальна гіпертензія, серцево-судинні порушення. Багато в чому хвороби нирок при ожирінні обумовлені такими факторами ризику як гіпертонія, інсулінорезистентність, дисліпідемія, але крім того, саме по собі ожиріння (поза інших негативних факторів) негативно впливає на ниркову гемодинаміку. Варто відзначити, що зайва жирова тканина є не тільки баластом для організму, що робить навантаження на ряд органів і систем. Жирова тканина має ендокринні властивості, виробляючи ряд специфічних речовин. До Всесвітнього дня захворювання нирок в КЗ «Павлоградська міська лікарня №4» ДОР» було проведено прес-конференція за участю зав. відділенням гемодіалізу, міського лікаря-нефролога лікарні Каменської Юлії Володимирівни.Фахівець повідомила журналістам про те, що метою проведення заходів до Всесвітнього дня захворювання нирок є звернення уваги суспільства на існування серйозної проблеми, пов'язаної з ураженням нирок, а також необхідність інформувати і мотивувати людей піклуватися про своє здоров'я. У 2017 році Всесвітній день захворювання нирок відбудеться 9 березня і присвячений актуальній темі: «Хвороба нирок та ожиріння».Каменська Ю.В. розповіла про те, що за останні десятиліття ожиріння стало однією з актуальних проблем світової охорони здоров'я. Відомо, що при ожирінні збільшується ймовірність розвитку таких захворювань як цукровий діабет, артеріальна гіпертензія, серцево-судинні порушення. Багато в чому хвороби нирок при ожирінні обумовлені такими факторами ризику як гіпертонія, інсулінорезистентність, дисліпідемія, але крім того, саме по собі ожиріння (поза інших негативних факторів) негативно впливає на ниркову гемодинаміку. Варто відзначити, що зайва жирова тканина є не тільки баластом для організму, що робить навантаження на ряд органів і систем. Жирова тканина має ендокринні властивості, виробляючи ряд специфічних речовин. подробнее