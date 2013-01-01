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14 марта - Международный день числа «Пи»
15 марта - Всемирный день защиты прав потребителей
17 марта - Международный день сна
18 марта - День работника налоговой и таможенной службы Украины
19 марта - День клиента
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19 марта - Международная день планетариев
20 марта - Всемирный день Земли
20 марта - Всемирный день здоровья ротовой полости
20 марта - День весеннего равноденствия
20 марта - Международный день счастья
Аварійні служби міста
Диспетчерські та аварійні служби міста
Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово
моб.: 095-225-41-92
КП «ПЖС»:
Дільниця № 1: 6-43-92
Дільниця № 2: 20-76-50
Аварійна служба:
20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово
ПП «К-П-1»:
6-33-33 - цілодобово
КП «Павлоград-Світло»:
6-40-07
КП «Павлоградводо-
канал»: 20-20-44 - цілодобово
КП «Павлоградтепло-
енерго»: 4-27-93 - цілодобово
КП «Затишне місто»:
6-45-54 - цілодобово;
4-61-13
КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр
0 800 506 800
ДТЕК«Дніпрообленерго»:
0 800 500 444,
0 800 301 220
Центральна енерго-
компанія: 21-50-13
ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104
Пожежна частина: 101
Відділ поліції: 102
Швидка допомога: 103
У Павлограді нагородили жінок-волонтерів
Сьогодні в Центральній міській бібліотеці ім. Г. Світличної вперше пройшло нагородження жінок-волонтерів, приурочене до Міжнародного жіночого дня. Ініціатором проведення такої зустрічі стала представник організації матерів воїнів АТО Тетяна Іванівна Рибалко.
Свято зібрало близько 30 учасниць різних волонтерських об'єднань міста.
Від міського голови Анатолія Олексійовича Вершини жінки, які збирають гуманітарну допомогу, перевозять її в зону АТО, готують сухі пайки, шиють маскувальні костюми, виготовляють маскувальні сітки та багато іншого, отримали грамоти та квіти. Тетяна Рибалко вручила жінкам прикраси у вигляді янголят. подробнее
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