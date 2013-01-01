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8 марта - Международный женский день

9 марта - День рождения Тараса Шевченко

9 марта - Международный день ди-джея

11 марта - День землеустроителя Украины

14 марта - Международный День борьбы против плотин

14 марта - Международный день числа «Пи»

15 марта - Всемирный день защиты прав потребителей

17 марта - Международный день сна

18 марта - День работника налоговой и таможенной службы Украины

19 марта - День клиента

19 марта - День работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения

19 марта - Международная день планетариев

20 марта - Всемирный день Земли

20 марта - Всемирный день здоровья ротовой полости

20 марта - День весеннего равноденствия

20 марта - Международный день счастья Аварійні служби міста Диспетчерські та аварійні служби міста



Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово

моб.: 095-225-41-92

КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба:

20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»:

6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»:

6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

КП «Павлоградтепло-

енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»:

6-45-54 - цілодобово;

4-61-13

КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр

0 800 506 800

ДТЕК«Дніпрообленерго»:

0 800 500 444,

0 800 301 220

Центральна енерго-

компанія: 21-50-13

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104

Пожежна частина: 101

Відділ поліції: 102

Швидка допомога: 103

У Павлограді нагородили жінок-волонтерів

Сьогодні в Центральній міській бібліотеці ім. Г. Світличної вперше пройшло нагородження жінок-волонтерів, приурочене до Міжнародного жіночого дня. Ініціатором проведення такої зустрічі стала представник організації матерів воїнів АТО Тетяна Іванівна Рибалко.



Свято зібрало близько 30 учасниць різних волонтерських об'єднань міста.



Від міського голови Анатолія Олексійовича Вершини жінки, які збирають гуманітарну допомогу, перевозять її в зону АТО, готують сухі пайки, шиють маскувальні костюми, виготовляють маскувальні сітки та багато іншого, отримали грамоти та квіти. Тетяна Рибалко вручила жінкам прикраси у вигляді янголят. Сьогодні в Центральній міській бібліотеці ім. Г. Світличної вперше пройшло нагородження жінок-волонтерів, приурочене до Міжнародного жіночого дня. Ініціатором проведення такої зустрічі стала представник організації матерів воїнів АТО Тетяна Іванівна Рибалко.Свято зібрало близько 30 учасниць різних волонтерських об'єднань міста.Від міського голови Анатолія Олексійовича Вершини жінки, які збирають гуманітарну допомогу, перевозять її в зону АТО, готують сухі пайки, шиють маскувальні костюми, виготовляють маскувальні сітки та багато іншого, отримали грамоти та квіти. Тетяна Рибалко вручила жінкам прикраси у вигляді янголят. подробнее