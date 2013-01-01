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8 марта - Международный женский день

9 марта - День рождения Тараса Шевченко

9 марта - Международный день ди-джея

11 марта - День землеустроителя Украины

14 марта - Международный День борьбы против плотин

14 марта - Международный день числа «Пи»

15 марта - Всемирный день защиты прав потребителей

17 марта - Международный день сна

18 марта - День работника налоговой и таможенной службы Украины

19 марта - День клиента

19 марта - День работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения

19 марта - Международная день планетариев

20 марта - Всемирный день Земли

20 марта - Всемирный день здоровья ротовой полости

20 марта - День весеннего равноденствия

20 марта - Международный день счастья Аварійні служби міста Диспетчерські та аварійні служби міста



Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово

моб.: 095-225-41-92

КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба:

20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»:

6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»:

6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

КП «Павлоградтепло-

енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»:

6-45-54 - цілодобово;

4-61-13

КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр

0 800 506 800

ДТЕК«Дніпрообленерго»:

0 800 500 444,

0 800 301 220

Центральна енерго-

компанія: 21-50-13

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104

Пожежна частина: 101

Відділ поліції: 102

Швидка допомога: 103

Вітання від вихованців ГО «Школи Ірини»

3 березня 2017 року в м. Павлограді матусі, бабусі та фахівці центру соціальних служб сім’ї, дітей та молоді та спеціалісти ГО «Школа Ірини» приймали вітання від міського голови А.О. Вершини та гостей свята, яке було присвячене святкуванню Дня 8 березня. Діти подарували музичні вітання присутнім жінкам. Вихованці ГО «Школи Ірини» були у захваті від поздоровлень та отриманих подарунків від учнів загальноосвітніх шкіл міста №7, 9, 20, Павлоградського медичного училища та середньої школи с. Булахівка. 3 березня 2017 року в м. Павлограді матусі, бабусі та фахівці центру соціальних служб сім’ї, дітей та молоді та спеціалісти ГО «Школа Ірини» приймали вітання від міського голови А.О. Вершини та гостей свята, яке було присвячене святкуванню Дня 8 березня. Діти подарували музичні вітання присутнім жінкам. Вихованці ГО «Школи Ірини» були у захваті від поздоровлень та отриманих подарунків від учнів загальноосвітніх шкіл міста №7, 9, 20, Павлоградського медичного училища та середньої школи с. Булахівка. подробнее