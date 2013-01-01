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27 февраля - Международный день полярного медведя

28 февраля - Всемирный день редких заболеваний

28 февраля - День работников патрульно-постовой службы Украины

1 марта - Всемирный день иммунитета

1 марта - Всемирный день кошек

1 марта - Всемирный день гражданской обороны

1 марта - Начало весны

3 марта - Всемирный день дикой природы

3 марта - Всемирный день писателя

3 марта - День профессионального сержанта в Украине

5 марта - Всемирный день детского телевидения и радиовещания

6 марта - Всемирный день борьбы с глаукомой Аварійні служби міста Диспетчерські та аварійні служби міста



Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово

моб.: 095-225-41-92

КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба:

20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»:

6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»:

6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

КП «Павлоградтепло-

енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»:

6-45-54 - цілодобово;

4-61-13

КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр

0 800 506 800

ДТЕК«Дніпрообленерго»:

0 800 500 444,

0 800 301 220

Центральна енерго-

компанія: 21-50-13

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104

Пожежна частина: 101

Відділ поліції: 102

Швидка допомога: 103

До уваги населення міста Павлограда

До мешканців майже всіх мікрорайонів міста періодично доносяться звуки вибухів, які викликають хвилюваня і тривогу серед населення.



Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Павлоградської міської ради повідомляє, що загрози для життя та здоров'я людей ці вибухи не несуть, в зв'язку з тим, що причиною їх є випробувальні вибухові роботи, які проводяться на ДП НВО "Павлоградський хімічний завод" в плановому порядку та під цілковитим контролем спеціалістів заводу. До мешканців майже всіх мікрорайонів міста періодично доносяться звуки вибухів, які викликають хвилюваня і тривогу серед населення.Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Павлоградської міської ради повідомляє, що загрози для життя та здоров'я людей ці вибухи не несуть, в зв'язку з тим, що причиною їх є випробувальні вибухові роботи, які проводяться на ДП НВО "Павлоградський хімічний завод" в плановому порядку та під цілковитим контролем спеціалістів заводу. подробнее