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Праздники Украины 2016
27 февраля - Начало Великого поста
27 февраля - Международный день полярного медведя
28 февраля - Всемирный день редких заболеваний
28 февраля - День работников патрульно-постовой службы Украины
1 марта - Всемирный день иммунитета
1 марта - Всемирный день кошек
1 марта - Всемирный день гражданской обороны
1 марта - Начало весны
3 марта - Всемирный день дикой природы
3 марта - Всемирный день писателя
3 марта - День профессионального сержанта в Украине
5 марта - Всемирный день детского телевидения и радиовещания
6 марта - Всемирный день борьбы с глаукомой
Аварійні служби міста
Диспетчерські та аварійні служби міста
Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово
моб.: 095-225-41-92
КП «ПЖС»:
Дільниця № 1: 6-43-92
Дільниця № 2: 20-76-50
Аварійна служба:
20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово
ПП «К-П-1»:
6-33-33 - цілодобово
КП «Павлоград-Світло»:
6-40-07
КП «Павлоградводо-
канал»: 20-20-44 - цілодобово
КП «Павлоградтепло-
енерго»: 4-27-93 - цілодобово
КП «Затишне місто»:
6-45-54 - цілодобово;
4-61-13
КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр
0 800 506 800
ДТЕК«Дніпрообленерго»:
0 800 500 444,
0 800 301 220
Центральна енерго-
компанія: 21-50-13
ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104
Пожежна частина: 101
Відділ поліції: 102
Швидка допомога: 103
До уваги населення міста Павлограда
До мешканців майже всіх мікрорайонів міста періодично доносяться звуки вибухів, які викликають хвилюваня і тривогу серед населення.
Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Павлоградської міської ради повідомляє, що загрози для життя та здоров'я людей ці вибухи не несуть, в зв'язку з тим, що причиною їх є випробувальні вибухові роботи, які проводяться на ДП НВО "Павлоградський хімічний завод" в плановому порядку та під цілковитим контролем спеціалістів заводу. подробнее
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