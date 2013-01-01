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Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово

моб.: 095-225-41-92

КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба:

20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»:

6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»:

6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

КП «Павлоградтепло-

енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»:

6-45-54 - цілодобово;

4-61-13

КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр

0 800 506 800

ДТЕК«Дніпрообленерго»:

0 800 500 444,

0 800 301 220

Центральна енерго-

компанія: 21-50-13

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104

Пожежна частина: 101

Відділ поліції: 102

Швидка допомога: 103

У НВК №2 м. Павлограда відсвяткували Масляну

23 лютого в НВК №2 відбулося святкування Масляної. На святі були присутні міський голова Анатолій Олексійович Вершина, заступник міського голови Олена Олександрівна Шуліка, депутат Дніпропетровської обласної ради Микола Савелійович Пономарчук, депутат Павлоградської міської ради Валерій Антонович Бочковський.



Святкування Масляної - це традиційне свято нашого закладу, в якому завжди беруть участь вчителі, батьки, діти, бабусі, дідусі та мешканці мікрорайону школи, бо наша школа - це рідний дім рідних людей.



Під час святкування «Широкої Масляної» учні та батьки виконували народні пісні, веснянки, водили хороводи. До дітей завітали усміхнена Весна, широка Масляна, весела Баба Яга, які загадували загадки, провели веселі конкурси, змагання. 23 лютого в НВК №2 відбулося святкування Масляної. На святі були присутні міський голова Анатолій Олексійович Вершина, заступник міського голови Олена Олександрівна Шуліка, депутат Дніпропетровської обласної ради Микола Савелійович Пономарчук, депутат Павлоградської міської ради Валерій Антонович Бочковський.Святкування Масляної - це традиційне свято нашого закладу, в якому завжди беруть участь вчителі, батьки, діти, бабусі, дідусі та мешканці мікрорайону школи, бо наша школа - це рідний дім рідних людей.Під час святкування «Широкої Масляної» учні та батьки виконували народні пісні, веснянки, водили хороводи. До дітей завітали усміхнена Весна, широка Масляна, весела Баба Яга, які загадували загадки, провели веселі конкурси, змагання. подробнее