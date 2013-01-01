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Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово

моб.: 095-225-41-92

КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба:

20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»:

6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»:

6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

КП «Павлоградтепло-

енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»:

6-45-54 - цілодобово;

4-61-13

КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр

0 800 506 800

ДТЕК«Дніпрообленерго»:

0 800 500 444,

0 800 301 220

Центральна енерго-

компанія: 21-50-13

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104

Пожежна частина: 101

Відділ поліції: 102

Швидка допомога: 103

Інформація про основні показники соціально-економічного розвитку міста Павлоград за 2016 рік

За результатами оцінки соціально-економічного розвитку міст і районів Дніпропетровської області за січень-вересень 2016 року, проведеної облдержадміністрацією, серед 13 міст Дніпропетровської області місто Павлоград отримало 4 місце за усіма сферами діяльності, у тому числі у розрізі сфер:

- «Економічна ефективність» – 1 місце;

- «Інвестиційно-інноваційний ринок та зовнішньоекономічна співпраця» – 2 місце;

- «Фінансова самодостатність» – 2 місце;

- «Розвиток інфраструктури» – 7 місце;

- «Відновлювана енергетика та енергоефективність» – 7 місце.



Обсяг виробництва промислової продукції за 2016 рік по місту Павлоград склав 844,1 млн.грн. в цінах 2016 року (2015 рік – 758,2 млн.грн. в цінах 2015 року).



Порівняно з попереднім роком збільшився обсяг виробництва труб сталевих водо-, газопровідних і круглого перетину – на 51,4%, хлібобулочних та здобних виробів – на 5,3% і на 45,5% відповідно, молока та кисломолочної продукції – на 16% і на 11% відповідно та ін. За результатами оцінки соціально-економічного розвитку міст і районів Дніпропетровської області за січень-вересень 2016 року, проведеної облдержадміністрацією, серед 13 міст Дніпропетровської області місто Павлоград отримало 4 місце за усіма сферами діяльності, у тому числі у розрізі сфер:- «Економічна ефективність» – 1 місце;- «Інвестиційно-інноваційний ринок та зовнішньоекономічна співпраця» – 2 місце;- «Фінансова самодостатність» – 2 місце;- «Розвиток інфраструктури» – 7 місце;- «Відновлювана енергетика та енергоефективність» – 7 місце.Обсяг виробництва промислової продукції за 2016 рік по місту Павлоград склав 844,1 млн.грн. в цінах 2016 року (2015 рік – 758,2 млн.грн. в цінах 2015 року).Порівняно з попереднім роком збільшився обсяг виробництва труб сталевих водо-, газопровідних і круглого перетину – на 51,4%, хлібобулочних та здобних виробів – на 5,3% і на 45,5% відповідно, молока та кисломолочної продукції – на 16% і на 11% відповідно та ін. подробнее