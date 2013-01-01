Главное меню Главная Свяжитесь с нами Знакомства Астропрогноз Гороскоп Погода Телепрограмма Гостевая книга Податкова адміністрація Реклама Курсы валют Праздники Украины 2016 27 февраля - Начало Великого поста

27 февраля - Международный день полярного медведя

28 февраля - Всемирный день редких заболеваний

28 февраля - День работников патрульно-постовой службы Украины

1 марта - Всемирный день иммунитета

1 марта - Всемирный день кошек

1 марта - Всемирный день гражданской обороны

1 марта - Начало весны

3 марта - Всемирный день дикой природы

3 марта - Всемирный день писателя

3 марта - День профессионального сержанта в Украине

5 марта - Всемирный день детского телевидения и радиовещания

6 марта - Всемирный день борьбы с глаукомой Аварійні служби міста Диспетчерські та аварійні служби міста



Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово

моб.: 095-225-41-92

КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба:

20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»:

6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»:

6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

КП «Павлоградтепло-

енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»:

6-45-54 - цілодобово;

4-61-13

КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр

0 800 506 800

ДТЕК«Дніпрообленерго»:

0 800 500 444,

0 800 301 220

Центральна енерго-

компанія: 21-50-13

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104

Пожежна частина: 101

Відділ поліції: 102

Швидка допомога: 103

С 1 марта 2017 года НКРЭКУ вводит новые тарифы на электроэнергию для населения

В соответствии с Постановлением НКРЭКУ № 220 с 1 марта 2017 года в Украине пройдет пятый этап повышения тарифов на электроэнергию для населения. Новые тарифы будут действовать для всех областей Украины и применяются всеми энергопоставляющими компаниями для расчетов с населением.



Стоимость электроэнергии для населения, в том числе, проживающего в жилых домах, оборудованных кухонными электроплитами (в том числе в сельской местности), с 1 марта 2017 года будет составлять:

до 100 кВт*ч – 0,90 грн/кВт*ч;

более 100 кВт*ч – 1,68 грн/кВт*ч.



Тарифы для клиентов, проживающих в радиусе 30-км от атомной электростанции, в том числе и с электроплитами:

до 100 кВт/час – 0,63 грн/кВт*ч;

свыше 100 кВт/час – 1,176 грн/кВт*ч. подробнее В соответствии с Постановлением НКРЭКУ № 220 с 1 марта 2017 года в Украине пройдет пятый этап повышения тарифов на электроэнергию для населения. Новые тарифы будут действовать для всех областей Украины и применяются всеми энергопоставляющими компаниями для расчетов с населением.