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27 февраля - Международный день полярного медведя

28 февраля - Всемирный день редких заболеваний

28 февраля - День работников патрульно-постовой службы Украины

1 марта - Всемирный день иммунитета

1 марта - Всемирный день кошек

1 марта - Всемирный день гражданской обороны

1 марта - Начало весны

3 марта - Всемирный день дикой природы

3 марта - Всемирный день писателя

3 марта - День профессионального сержанта в Украине

5 марта - Всемирный день детского телевидения и радиовещания

6 марта - Всемирный день борьбы с глаукомой Аварійні служби міста Диспетчерські та аварійні служби міста



Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово

моб.: 095-225-41-92

КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба:

20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»:

6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»:

6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

КП «Павлоградтепло-

енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»:

6-45-54 - цілодобово;

4-61-13

КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр

0 800 506 800

ДТЕК«Дніпрообленерго»:

0 800 500 444,

0 800 301 220

Центральна енерго-

компанія: 21-50-13

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104

Пожежна частина: 101

Відділ поліції: 102

Швидка допомога: 103

Заходи щодо запобігання підтопленню талими водами

В наслідок різкої зміни погодних умов, а саме - підвищення температури навколишнього повітря, починаючи з 20 лютого, відбувається інтенсивне таїння снігового покрову, що стало причиною підтоплення приватних будинків мешканців міста Павлограда.



Міська влада м. Павлограда вживає всі можливі заходи для попередження випадків підтоплення та ліквідації ситуацій, що вже виникли.



Так, 20 лютого, працівники комунального підприємства «Затишне місто», начальник та спеціалісти відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради, здійснили відведення талої води, яка підтоплювала помешкання будинку №40 по вулиці Луганській. Лантухами заповненими піском був перекритий стік води в двір. В наслідок різкої зміни погодних умов, а саме - підвищення температури навколишнього повітря, починаючи з 20 лютого, відбувається інтенсивне таїння снігового покрову, що стало причиною підтоплення приватних будинків мешканців міста Павлограда.Міська влада м. Павлограда вживає всі можливі заходи для попередження випадків підтоплення та ліквідації ситуацій, що вже виникли.Так, 20 лютого, працівники комунального підприємства «Затишне місто», начальник та спеціалісти відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради, здійснили відведення талої води, яка підтоплювала помешкання будинку №40 по вулиці Луганській. Лантухами заповненими піском був перекритий стік води в двір. подробнее