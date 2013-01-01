Главное меню Главная Свяжитесь с нами Знакомства Астропрогноз Гороскоп Погода Телепрограмма Гостевая книга Податкова адміністрація Реклама Курсы валют Праздники Украины 2016 20 февраля - День Героев Небесной Сотни

20 февраля - День социальной справедливости

20-26 февраля - Масленица

21 февраля - Международный день родного языка

22 февраля - Международный день поддержки жертв преступлений

26 февраля - Прощеное воскресенье

27 февраля - Начало Великого поста

27 февраля - Международный день полярного медведя

28 февраля - Всемирный день редких заболеваний

28 февраля - День работников патрульно-постовой службы Украины Аварійні служби міста Диспетчерські та аварійні служби міста



Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово

моб.: 095-225-41-92

КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба:

20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»:

6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»:

6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

КП «Павлоградтепло-

енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»:

6-45-54 - цілодобово;

4-61-13

КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр

0 800 506 800

ДТЕК«Дніпрообленерго»:

0 800 500 444,

0 800 301 220

Центральна енерго-

компанія: 21-50-13

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104

Пожежна частина: 101

Відділ поліції: 102

Швидка допомога: 103

В Павлоград прибыли мощи, которые помогают солдатам и силовикам

Сегодня, 22 февраля, в павлоградский кафедральный собор прибыли великие христианские святыни – честные главы святых мучеников Виктора и Мариана, воинов Фивейского легиона (из Афонского подворья Киева). Торжественная встреча святыни состоялась в 09.20 у главных ворот храма.



Честные главы пробудут в Павлограде три дня: с 22 по 24 февраля включительно. В эти дни Спасский собор будет открыт с 07.30 до 17.00, чтобы все желающие смогли приложиться к святыням.



Фивейский (или Фиваидский) легион римской армии во главе с капитаном Маврикием состоял из 6600 воинов-христиан. В 286-м году был полностью истреблен за отказ принести жертвоприношение римским богам по приказу императора Максимиана Геркулия (285-305 н.э.). Сегодня, 22 февраля, в павлоградский кафедральный собор прибыли великие христианские святыни – честные главы святых мучеников Виктора и Мариана, воинов Фивейского легиона (из Афонского подворья Киева). Торжественная встреча святыни состоялась в 09.20 у главных ворот храма.Честные главы пробудут в Павлограде три дня: с 22 по 24 февраля включительно. В эти дни Спасский собор будет открыт с 07.30 до 17.00, чтобы все желающие смогли приложиться к святыням.Фивейский (или Фиваидский) легион римской армии во главе с капитаном Маврикием состоял из 6600 воинов-христиан. В 286-м году был полностью истреблен за отказ принести жертвоприношение римским богам по приказу императора Максимиана Геркулия (285-305 н.э.). подробнее