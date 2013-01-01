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6-33-33 - цілодобово

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6-40-07

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Павлоградський історико-краєзнавчий музей відзначив 55-річний ювілей

21 лютого 2017 року Павлоградський історико-краєзнавчий музей святкував 55-років з дня заснування. Це унікальна скарбниця пам’яті, де зберігаються реліквії славного минулого, центр краєзнавчої роботи і історичної освіти населення.



Ювілярів прийшли привітати почесні гості: міський голова А.О. Вершина, заступник міського голови О.О. Шуліка, помічник народного депутата України А.В. Мартовицького М.С. Понамарчук, начальник відділу культури В.М. Селіна. Кращі співробітники музею були відзначені Подяками та цінними подарунками.



У залі лунали привітання від колег - директорів закладів культури, Музею історії та трудової слави ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля», народних музеїв сіл Павлоградського району, музею шахтарської слави ш/у «Тернівське» ш-ти «Західно-Донбаська»; від постійних відвідувачів та учасників багатьох заходів: заступника голови громадської організації “Діти війни” Н.А. Агафонової, від експонентів тощо. Свої музичні привітання подарували творчі виконавці Дитячих музичних шкіл та Міського культурно-дозвільницького центру. 21 лютого 2017 року Павлоградський історико-краєзнавчий музей святкував 55-років з дня заснування. Це унікальна скарбниця пам’яті, де зберігаються реліквії славного минулого, центр краєзнавчої роботи і історичної освіти населення.Ювілярів прийшли привітати почесні гості: міський голова А.О. Вершина, заступник міського голови О.О. Шуліка, помічник народного депутата України А.В. Мартовицького М.С. Понамарчук, начальник відділу культури В.М. Селіна. Кращі співробітники музею були відзначені Подяками та цінними подарунками.У залі лунали привітання від колег - директорів закладів культури, Музею історії та трудової слави ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля», народних музеїв сіл Павлоградського району, музею шахтарської слави ш/у «Тернівське» ш-ти «Західно-Донбаська»; від постійних відвідувачів та учасників багатьох заходів: заступника голови громадської організації “Діти війни” Н.А. Агафонової, від експонентів тощо. Свої музичні привітання подарували творчі виконавці Дитячих музичних шкіл та Міського культурно-дозвільницького центру. подробнее