Главное меню Главная Свяжитесь с нами Знакомства Астропрогноз Гороскоп Погода Телепрограмма Гостевая книга Податкова адміністрація Реклама Курсы валют Праздники Украины 2016 20 февраля - День Героев Небесной Сотни

20 февраля - День социальной справедливости

20-26 февраля - Масленица

21 февраля - Международный день родного языка

22 февраля - Международный день поддержки жертв преступлений

26 февраля - Прощеное воскресенье

27 февраля - Начало Великого поста

27 февраля - Международный день полярного медведя

28 февраля - Всемирный день редких заболеваний

28 февраля - День работников патрульно-постовой службы Украины Аварійні служби міста Диспетчерські та аварійні служби міста



Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово

моб.: 095-225-41-92

КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба:

20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»:

6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»:

6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

КП «Павлоградтепло-

енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»:

6-45-54 - цілодобово;

4-61-13

КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр

0 800 506 800

ДТЕК«Дніпрообленерго»:

0 800 500 444,

0 800 301 220

Центральна енерго-

компанія: 21-50-13

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104

Пожежна частина: 101

Відділ поліції: 102

Швидка допомога: 103

ПУБЛІЧНИЙ ЗВІТ

ПУБЛІЧНИЙ ЗВІТ



начальника Павлоградського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Дніпропетровської області

Морозової Наталії Миколаївни



Павлоградське об’єднане управління Пенсійного фонду України Дніпропетровської області (далі - управління) утворено 1 квітня 2016 року шляхом злиття трьох управлінь: управління Пенсійного фонду України в м. Павлограді та Павлоградському районі Дніпропетровської області, управління Пенсійного фонду України в м. Тернівці Дніпропетровської області та управління Пенсійного фонду України в Юр'ївському районі Дніпропетровської області.



Для зручності мешканців прийом громадян здійснюється за адресами:

- м. Павлоград, проспект Шахтобудівників, буд.5;

- м. Тернівка, вул. Сергія Маркова, буд.8;

- смт. Юр”ївка, вул. Центральна, буд.108. Павлоградське об’єднане управління Пенсійного фонду України Дніпропетровської області (далі - управління) утворено 1 квітня 2016 року шляхом злиття трьох управлінь: управління Пенсійного фонду України в м. Павлограді та Павлоградському районі Дніпропетровської області, управління Пенсійного фонду України в м. Тернівці Дніпропетровської області та управління Пенсійного фонду України в Юр'ївському районі Дніпропетровської області.Для зручності мешканців прийом громадян здійснюється за адресами:- м. Павлоград, проспект Шахтобудівників, буд.5;- м. Тернівка, вул. Сергія Маркова, буд.8;- смт. Юр”ївка, вул. Центральна, буд.108. подробнее