Главное меню Главная Свяжитесь с нами Знакомства Астропрогноз Гороскоп Погода Телепрограмма Гостевая книга Податкова адміністрація Реклама Курсы валют Праздники Украины 2016 20 февраля - День Героев Небесной Сотни

20 февраля - День социальной справедливости

20-26 февраля - Масленица

21 февраля - Международный день родного языка

22 февраля - Международный день поддержки жертв преступлений

26 февраля - Прощеное воскресенье

27 февраля - Начало Великого поста

27 февраля - Международный день полярного медведя

28 февраля - Всемирный день редких заболеваний

28 февраля - День работников патрульно-постовой службы Украины Аварійні служби міста Диспетчерські та аварійні служби міста



Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово

моб.: 095-225-41-92

КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба:

20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»:

6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»:

6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

КП «Павлоградтепло-

енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»:

6-45-54 - цілодобово;

4-61-13

КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр

0 800 506 800

ДТЕК«Дніпрообленерго»:

0 800 500 444,

0 800 301 220

Центральна енерго-

компанія: 21-50-13

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104

Пожежна частина: 101

Відділ поліції: 102

Швидка допомога: 103

Шановні земляки, дорогі співвітчизники!

20 лютого наша держава відзначає пам’ятну скорботну вже історичну дату - День Героїв Небесної Сотні. Ми вшановуємо відвагу, силу духу і стійкість українців, які віддали своє життя під час Революції гідності, захищаючи ідеали демократії, відстоюючи права людини, європейське майбутнє України.



У наших серцях живе пам'ять про героїчні сторінки нашої непростої історії, адже хто не знає минулого, той не вартий майбутнього.

Подвиги Героїв Небесної Сотні - це наочне свідчення єдності всіх поколінь нашого народу. Революція Гідності змінила не тільки країну. Вона змінила кожного з нас. 20 лютого наша держава відзначає пам’ятну скорботну вже історичну дату - День Героїв Небесної Сотні. Ми вшановуємо відвагу, силу духу і стійкість українців, які віддали своє життя під час Революції гідності, захищаючи ідеали демократії, відстоюючи права людини, європейське майбутнє України.У наших серцях живе пам'ять про героїчні сторінки нашої непростої історії, адже хто не знає минулого, той не вартий майбутнього.Подвиги Героїв Небесної Сотні - це наочне свідчення єдності всіх поколінь нашого народу. Революція Гідності змінила не тільки країну. Вона змінила кожного з нас. подробнее